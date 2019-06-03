Samanyolu Haber /Gündem / 'Hollanda’da mülteci kamplarında 4,5 yılda yaklaşık bin 600 çocuk kayboldu' /03 Haziran 2019 15:31

'Hollanda’da mülteci kamplarında 4,5 yılda yaklaşık bin 600 çocuk kayboldu'

Hollanda, sığınmacılar açısından koşulları en kötü olan Avrupa ülkeleri arasında

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Hollanda'da yayın yapan NRC gazetesinde yer alan haberde, gazetenin kaybolan sığınmacı çocuklarla ilgili yaptığı araştırmada Merkezi Mültecileri Barındırma Organı (COA) ve vasilik görevi yapan Nidos Vakfından bilgiler toplandığı belirtildi.

Bu bilgiler doğrultusunda ülkedeki yaklaşık bin 600 mülteci çocuğun kaybolduğunun ve akıbetlerinin bilinmediğinin ortaya çıktığı ifade edilen haberde, mülteci çocukların insan tüccarlarının eline düştüklerine dair sinyaller alındığı kaydedildi.

Haberde, çocukların bir kısmının da farklı Avrupa ülkelerindeki akraba ve arkadaşlarının yanına gittiğinin düşünüldüğü bildirildi.

Nidos Vakfının verileri daha önceki araştırmalara dahil edilmediği için sayının bilinenden daha fazla olduğuna işaret edilen haberde, kaybolan mülteci çocukların büyük kısmının Fas, Afganistan ve Cezayir kökenli oldukları aktarıldı.

Haberde, bu ülkelerden gelen mülteci çocukların ülkede oturma izni alma şanslarının az olduğu ancak oturma izni şansı yüksek bazı Suriyeli ve Eritreli çocukların da kaybolduğu belirtildi.

Hollanda sığınmacılar açısından koşulların en zorlu olduğu Avrupa ülkelerinden biri. Geçtiğimiz yıl Hollanda'nın Alkmaar kentindeki mülteci kampında kalan sığınmacılara, kullandıkları tuvaletleri kendilerinin temizlemesi zorunluluğu getirilmişti. Sığınmacılar, tuvaleti kullanabilmek için önce danışmaya 20 euro kapora ödeyip anahtarı öyle alabiliyordu.
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