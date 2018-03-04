Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye ile çözmemiz gereken meseleler var



16 Nisan referandum sürecinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Hollanda'ya girişi engellenmiş, Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ise Rotterdam'daki Başkonsolosluk binasına girmesine izin verilmemesinin ardından iki ülke arasında tarihin en büyük krizi yaşanmıştı.



Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Almanya'nın başkenti Berlin'de konuştu.



Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin aktardığına göre, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin gündeminde, Türkiye'nin AB üyelik süreci ile Türkiye-Hollanda ilişkileri de vardı. Türkiye'nin AB üyeliğinin, Kopehnag kriterlerinin karşılanmasına bağlı olduğunu söyleyen Rutte, "Bir takvime sabitlenilmemeli. Önemli olan, üye olmak isteyen ülkelerin kriterleri karşılamaları" dedi.



Rutte Türkiye ile Hollanda arasında son dönemde yaşanan gerilime ilişkinse, "Ekonomik ilişkilerimiz halen çok güçlü. Ancak ikili bazı meseleleri çözmemiz gerektiği de kesinlikle doğru” dedi.



İki ülke arasındaki gerilimin, NATO ve BM'de birlikte çalışılmasını engellemediğini sözlerine ekledi.



16 Nisan referandumunda Bakanların ülkeye girişine izin verilmemesiyle yaşanan krizin ardından bu yıl da Hollanda Parlamentosu'nun 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan kararı da, Ankara'nın tepkisine neden oldu.