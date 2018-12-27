Samanyolu Haber /Ekonomi / Hollanda Bankası'na göre Türkiye IMF ile anlaşacak söylentisi var /27 Aralık 2018 12:21

Hollanda Bankası'na göre Türkiye IMF ile anlaşacak söylentisi var

Hollanda merkezli yatırım bankası ABN Amro, 18 Aralık’ta yayınladığı 2019 yılı raporunda, Türkiye’nin IMF ile anlaşacağı söylentilerinin arttığını söyledi.

SHABER3.COM

Yapısal reformlara odaklanmış bir mali paketin iyi bir potansiyel oluşturacağının belirtildiği raporda, “Türkiye’nin zorlu işgücü piyasasını ve tüm vergi tabanını kapsayan vergi reformlarını hedefleyen şeffaf bir plan, politikacılara olan güveni artırır, böylece finans piyasaları tarafından da olumlu karşılanır” dendi.

Rapor, IMF’nin Türkiye’ye krizde yol göstermek için yardım ettiği söylentilerinin artmasının, yapısal reform umutlarını da artırdığı iddiasında bulundu.

‘Türkiye’yi 2019’da resesyon bekliyor’

Raporda, Türkiye’nin 2019’da üç çeyrek boyunca sürecek bir resesyona gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Rahip Brunson ve Cemal Kaşıkçı olaylarının Batı’yla olan ilişkileri olumlu yönde etkilediğini ifade eden rapor, bu nedenle 2019 büyüme tahminini yüzde -3’ten yüzde 1.5’e revize ettiğini ifade etti.

Rapor, iyileşme beklediği 2020 yılı için de büyüme tahminini yüzde 2.5 olarak açıkladı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hollanda Bankası'na göre Türkiye IMF ile anlaşacak söylentisi... Sonraki Haber >>

Hastanenin güvenlik görevlileri bir vatandaşı dövdü

Hastanenin güvenlik görevlileri bir vatandaşı dövdü

İşte İslam dünyasının problemi

İşte İslam dünyasının problemi

Yaşlı adamın kafasına tabela düştü

Yaşlı adamın kafasına tabela düştü

Araç kullanmayı öğrenen gencin zor anları

Araç kullanmayı öğrenen gencin zor anları

Vatandaş: Vallahi Ak Parti pis desem cezaevine girerim, iyi herşey iyidir, süperdir

Vatandaş: Vallahi Ak Parti pis desem cezaevine girerim, iyi herşey iyidir, süperdir

Osmanlı Ocakları: %52 dişlerini sıkarak bekliyor

Osmanlı Ocakları: %52 dişlerini sıkarak bekliyor

Bir KHK' lının dramı mecliste

Bir KHK' lının dramı mecliste

Yıkılmayan bir gazeteci: Arzu Yıldız

Yıkılmayan bir gazeteci: Arzu Yıldız

Canlı yayında birbirlerine girdiler!

Canlı yayında birbirlerine girdiler!

Yemek arabası bir anda patladı

Yemek arabası bir anda patladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:51:20