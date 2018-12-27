Hollanda Bankası'na göre Türkiye IMF ile anlaşacak söylentisi var

Yapısal reformlara odaklanmış bir mali paketin iyi bir potansiyel oluşturacağının belirtildiği raporda, “Türkiye’nin zorlu işgücü piyasasını ve tüm vergi tabanını kapsayan vergi reformlarını hedefleyen şeffaf bir plan, politikacılara olan güveni artırır, böylece finans piyasaları tarafından da olumlu karşılanır” dendi.





Rapor, IMF’nin Türkiye’ye krizde yol göstermek için yardım ettiği söylentilerinin artmasının, yapısal reform umutlarını da artırdığı iddiasında bulundu.





‘Türkiye’yi 2019’da resesyon bekliyor’





Raporda, Türkiye’nin 2019’da üç çeyrek boyunca sürecek bir resesyona gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.





Rahip Brunson ve Cemal Kaşıkçı olaylarının Batı’yla olan ilişkileri olumlu yönde etkilediğini ifade eden rapor, bu nedenle 2019 büyüme tahminini yüzde -3’ten yüzde 1.5’e revize ettiğini ifade etti.





Rapor, iyileşme beklediği 2020 yılı için de büyüme tahminini yüzde 2.5 olarak açıkladı.



