Hollanda AKP'nin açacağı okullardan endişeli

Ankara tarafından tek gruba sahip bir hafta sonu okuluna 7 bin avro, iki gruba sahip okula 11 bin avro, üç gruba sahip okula da 15 bin avro destek sağlanacak.





BBC Türkçe’de yer alan habere göre Demokratlar 66 Partisi’ne (D66) mensup Hollanda Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees, okullar konusunda ‘neredeyse hiçbir şey yapamayacaklarını’ söyledi.



