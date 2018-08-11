Samanyolu Haber /Gündem / Hokey Federasyonu kasadaki dövizi bozdurdu /11 Ağustos 2018 11:05

Hokey Federasyonu kasadaki dövizi bozdurdu

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla federasyonun kasasındaki 25 bin euro'yu bozdurduğunu açıkladı.

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Başkan Karakan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 'ekonomik savaşı' kazanacağını belirterek, "Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi ile Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler yine başaramayacak, hüsrana uğrayacaklar" ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Karakan, şunları kaydetti: "Uluslararası şampiyonalardan elde edilen katılım bedellerinden oluşan bankadaki 25 bin avroyu, Türk lirasına çevirdik. Hiçbir güç Türk milletine boyun eğdiremeyecektir. Ekonomik manipülasyonlarla Türk milletine diz çöktüreceklerini sananlar bir kez daha yanılacak.

Ekonomisi güçlü ve uluslararası arenada etkili bir Türkiye istemeyen güçler önce Gezi olayları, sonra 17-25 Aralık, daha sonra da 15 Temmuz hain darbe girişimini denediler. Ama bu millet hiçbir hainliğe geçit vermedi. Şimdi ekonomiyle, döviz kuruyla Türkiye'ye diz çöktürmek istiyorlar."

"Kurtuluş Savaşı'nda her türlü imkansızlığa rağmen yedi düvele karşı savaşan Türk milleti bu savaşı da kazanacaktır" ifadesini kullanan Sadık Karakan, "Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Türkiye'yi ekonomiyle hizaya getirmek isteyenler bir kez daha yanıldıklarını anlayacaklardır. Ülkemize yönelik hiçbir operasyon, hiçbir yaptırım ve hiçbir tehdit yüce Türk milletinin iradesini yıldıramaz. Bunu çok iyi bilsinler" diye görüşlerini aktardı.
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