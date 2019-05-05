Hocaefendi'nin son kitabı 'Oruç' çıktı: Ramazan'ı Kur'an Ayı Yapmanın Çareleri

Ramazan’da hayat o kadar derin ve anlamlıdır ki, konuşulan her söz, duyulan her ses insana, onun gönlünden fışkıran bir besteymiş gibi gelir; gelir de en tatlı nağmeler hâlinde duygularımız süzülmeye başlar.







Her zaman ruhun bir tomurcuk gibi açılmasına ve benliğin derinliklerinde uyuyan duyguların uyanmasına vesile olan ve bizi en büyüleyici, en enfes hülyalar âleminde dolaştıran Ramazan, hepimizi ta iliklerimize kadar bir aşk u şevk ve bir vuslat ihtiyacıyla yoğurur, gönüllerimize gerçek hayatın neşvesini duyurur.

Bu yılki Ramazan'ın başlangıcında Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 'Oruç' kitabı çıktı. Sürreya yayınlarından çıkan kitapta Hocaefendi Ramazan ve Oruç'u anlattı.

Endaze Programında kitap ile ilgili detayları paylaşan İsmail Büyükçelebi 'Ramazan' ayında müminlere verilen fırsatları anlattı







