Hocaefendi'den merhum Sabri Çolak için taziye mesajı

Gülen taziye mesajında Prof. Dr. Çolak için şunları söyledi:







''Tanıdığım günden beri samimiyeti, tevazu ve mahviyeti ile gözümde hep nurdan bir abide gibi var oldu. Son yıllarını Medrese-i Yusufiye ile taçlandırdı. En zor şartlarda sadakat ve vefasının gereğini yapmaktan geri durmadı. Duruşuyla “Baş eğmezüz edâniye dünyâ-ı dûn içün/Allahadur tevekkülümüz i’timâdımız” beytini zulmün yüzüne haykırdı ve bir mihnet kahramanı olarak Hakka yürüdü.







Prof. Dr. Sabri Çolak Hoca’ya Cenab-ı Hak’tan mağfiret niyaz eder; ailesi ve yakınlarına, Medrese-i Yusufiye’deki arkadaşlarına ve emsallerine sabrı cemil dilerim.''



