Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi'den merhum Sabri Çolak için taziye mesajı /25 Ağustos 2018 10:28

Hocaefendi'den merhum Sabri Çolak için taziye mesajı

Sağlık durumunun cezaevinde kalmaya müsait olmadığını gösteren raporlara rağmen tahliye edilmeyen ve dün cezaevinde vefat eden bilim insanı Prof. Dr Sabri Çolak için Fethullah Gülen Hocaefendi taziye yayınladı.

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Gülen taziye mesajında Prof. Dr. Çolak için şunları söyledi:

''Tanıdığım günden beri samimiyeti, tevazu ve mahviyeti ile gözümde hep nurdan bir abide gibi var oldu. Son yıllarını Medrese-i Yusufiye ile taçlandırdı. En zor şartlarda sadakat ve vefasının gereğini yapmaktan geri durmadı. Duruşuyla “Baş eğmezüz edâniye dünyâ-ı dûn içün/Allahadur tevekkülümüz i’timâdımız” beytini zulmün yüzüne haykırdı ve bir mihnet kahramanı olarak Hakka yürüdü.

Prof. Dr. Sabri Çolak Hoca’ya Cenab-ı Hak’tan mağfiret niyaz eder; ailesi ve yakınlarına, Medrese-i Yusufiye’deki arkadaşlarına ve emsallerine sabrı cemil dilerim.''

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