Hocaefendi'den bayram mesajı





''Allah mağdurları, mahkumları, mazlumları içinde bulundukları durumdan halas eylesin. Bugün bayram, belki hak ile eda edemedik, bayram günü yapılması gerekenleri hakkıyla yerine getiremedik, ama Cenab-ı Hak damlayı derya yapan, zerreyi güneş yapandır. Tamamiyetiyle kabul buyursun inşaallah. Sizin de bayramınızı mübarek eylesin. Fakir size her zaman dua ediyor, siz de her zaman inşaallah-ü teala ona dua edersiniz. Cenab-ı Hak istikametten ayırmasın, gözlerimizi imanla, şehadetle dünyaya kapamaya muvaffak eylesin. Münker ve Nekir'in suallerine âsan cevap vermeyi muvaffak eylesin. Berzah yolculuğunu rahatlıkla bitirmeye muvaffak eylesin. Mizanda terazinin kefesinin lehimize yere inmesini muvaffak eylesin inşaallah. Bizi cennetli firdevsiyle, Habibi edibinin(sas) enisi olmakla öbür alemde şad ve bermurad eylesin inşaallahü teala.''





'BENİM İÇİN NAMURAD OLSUN DİYENLER BERMURAD OLSUN'





Hocaefendi devamında şunları kaydetti:





''İslam yeniden doğa, bayram o bayram olur, ışık zulmeti boğa, bayram o bayram olur. Her yana rahmet yağa, bayram o bayram olur... İnşaallah Cenab-ı Hak o bayramlara eriştirir bizleri. Şa'd eder, bermurad eder... Varsın başkaları sizin namurad olmanız için çırpınıp dursunlar. Bizim şefkat ve merhamet hissimiz aynı şeylerle mukabeleye müsait değil. Yıkanlar hâtır-ı nâşâdımı yâ Rab şâd olsun. Benim için namurâd olsun diyenler bermurâd olsun. İşte ahd-ü peymanımız, işte son sözümüz''

Hocaefendi dua ederek şunları söyledi: