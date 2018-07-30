Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi, Yunanistan'daki yangın faciası için taziye ve geçmiş olsun dileği /30 Temmuz 2018 01:40

Hocaefendi, Yunanistan'daki yangın faciası için taziye ve geçmiş olsun dileği

Fethullah Gülen Hocaefendi Yunanistan'daki facia için sesli olarak taziye ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Hocaefendi, Yunanistan için taziye ve geçmiş olsun mesajı yayınladı!

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangın felaketinde 91 kişinin hayatını kaybettiği 25 kişinin ise hala kayıp olduğu Fethullah Gülen Hocaefendi sesli olarak taziye ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Hocaefendi mesajında "Hangi sebeble olmuş olursa olsun kim sebebiyet vermiş olursa olsun oradaki yangın hadisesi karşısında yüreğimin sızladığını gözlerimin dolduğunu ifade edebilirim. Bütün Yunan halkına geçmiş olsun diyorum" diyerek Yunan halkına seslendi.

HOCAEFENDİ'NİN İNGİLİZCE YAZILI  MESAJI İLE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAYINLANMIŞTI 


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