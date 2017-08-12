Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi yeni komploya dikkat çekti! /12 Ağustos 2017 13:31

Hocaefendi yeni komploya dikkat çekti!

Herkul.org sitesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan yeni Bamteli sohbetinin tanıtım videosunda Fethullah Gülen Hocaefendi, Hizmet Gönüllüleri'ni zor durumda bırakmak için tasarlanan çok önemli bir komplo hazırlığına dikkat çekti.

Hocaefendi yeni komplo hazırlığına dikkat çekti!

Hizmet gönüllülerinin bilhassa 15 Temmuz Kontrollü Darbe Tiyatrosu'ndan bu yana çektiği ızdırapların katlanmasına sebep olabilecek önemli bir komploya dikkat çeken Hocaefendi, fail-i meçhul bir takım suikast girişimlerinin dünya kamuoyunu ikna etmek için düzenlenebileceğini ve bunların da Hizmet'in üzerine yıkılmaya çalışılacağının konuşulduğunu ifade etti.

Ayağa düşmüş şekilde konuşulan komplo hazırlığına göre önemli bazı isimlerin öldürülmesi ile Türkiye'de büyük kargaşa çıkarılması planlanıyor. 15 Temmuz'un bir senaryo olduğunu söyleyen yurtdışındaki çevreleri ikna etmek için ellerinden gelen şeytanlığı yapabileceklerini ifade etti. Üçüncü şeytanlık dönemi olarak ifade edilen bu dönemin daha büyük zulümlerin kapısını aralayabileceğine dikkat çekti.

Hocaefendi'nin Bamteli tanıtım videosunda dikkat çektiği komplo teorisi ile ilgili uyarılar, Pazartesi günü yayınlanacak yeni Bamteli sohbetinde.


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Hocaefendi yeni komplo hazırlığına dikkat çekti!

Hocaefendi yeni komplo hazırlığına dikkat çekti!

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