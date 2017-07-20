Hocaefendi Karlov Suikasti'yle ilgili Rus haber ajansına konuştu

Hocaefendi, Rus haber ajansı Ria Novosti'ye konuştu







Bir yıl önce Türkiye'de gerçekleştirilen 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin sorumlusu olarak suçlanan Fethullah Gülen Hocaefendi, Rusya'nın devlet haber ajansı Ria Novosti'ye konuştu. Hocaefendi, Erdoğan'ın anayasayı ihlal ettiği durumlarda, Türkiye'de onu sorgulayabilecek tek bir kurum bile kalmadığını, ülkenin bu durum içinden kurtulması için, kuvvetler ayrılığı prensiplerin bağlı yeni bir anayasa hazırlanması gerektiğini söyledi.







Ria Novosti'nin yazılı sorularına, yazılı olarak yanıt veren Hocaefendi, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan nasıl kurtulabileceği ile alakalı soruya cevaben şunları söyledi: "Bu durumdan tek bir çıkış yolu olduğunu düşünüyorum: Kuvvetler ayrılığı prensiplerine göre restore edilmiş yeni bir anayasa hazırlamak."





Karlov suikasti: Korkunç bir istihbarat zafiyeti





Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürüldüğünü duyar duymaz, bu cinayeti kınadığını hatırlatan Fethullah Gülen Hocaefendi, "Bu, güvenlik görevlilerinin korkunç bir zafiyetidir" dedi.





Hocaefendi, cinayetin kasten mi işlendiği yoksa tamamen bir tesadüf mü olduğundan bağımsız olarak, Karlov’u korumakla mükellef olanlar bu konuda sorumlu tutulmalı.





Hocaefendi, sözlerine şöyle devam etti: "Rusya gibi bir ülkenin Büyükelçi'sinin böyle korumasız bırakılması mantıklı değil. Bu olayda bütün sorumluluk, -bu trajik cinayeti önleyemediği için- Türkiye'deki istihbarat ve güvenlik hizmetlerini sağlayanlardır."





"Türkiye'ye iade edilme konusunu ciddiye almıyorum"





Ajansın, 'ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkiler içinde olduğu ve bunu kendisinin Türkiye'ye iadesi için bir tehlike olarak algılayıp algılamadığının' sorulması üzerine Hocaefendi, şöyle yanıt verdi: "Bunu bir tehdit olarak görmüyorum. Bu konuyu ciddiye almadığımı belirterek, Trump'ın ABD hukuku ve adalet sistemine aykırı bir şey yapacağını düşünmediğimi, Demokrat da olsa Cumhuriyetçi de olsa bir ABD Başkanının akıl dışı iddialara dayanarak ABD'nin dünya çapında itibarına zarar vereceğine inanmadığımı belirtmek istiyorum."





Ria Novosti'nin, Türkiye'de başarısız darbe girişiminden tam bir yıl sonra, ABD'de yaşayan Fethullah Gülen Hocaefendi ile gerçekleştiriği röportajın diğer kısımlarının da ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.