Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi Balıkesir'de sahneye konan komploya böyle dikkat çekmişti /18 Ağustos 2017 14:26

Hocaefendi Balıkesir'de sahneye konan komploya böyle dikkat çekmişti

Herkul.org sitesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan Bamteli sohbetinde Fethullah Gülen Hocaefendi, Hizmet Gönüllüleri'ni zor durumda bırakmak için tasarlanan çok önemli bir komplo hazırlığına dikkat çekmişti. O uyarının üzerinden 1 hafta geçmeden tezgah Balıkesir'de sahneye kondu.

Hocaefendi yeni komplo hazırlığına dikkat çekti!

Hizmet gönüllülerinin bilhassa 15 Temmuz Kontrollü Darbe Tiyatrosu'ndan bu yana çektiği ızdırapların katlanmasına sebep olabilecek önemli bir komploya dikkat çeken Hocaefendi, fail-i meçhul bir takım suikast girişimlerinin dünya kamuoyunu ikna etmek için düzenlenebileceğini ve bunların da Hizmet'in üzerine yıkılmaya çalışılacağının konuşulduğunu ifade etmişti.

Ayağa düşmüş şekilde konuşulan komplo hazırlığına göre önemli bazı isimlerin öldürülmesi ile Türkiye'de büyük kargaşa çıkarılması planlanıyor. 15 Temmuz'un bir senaryo olduğunu söyleyen yurtdışındaki çevreleri ikna etmek için ellerinden gelen şeytanlığı yapabileceklerini ifade etmiş üçüncü şeytanlık dönemi olarak ifade edilen bu dönemin daha büyük zulümlerin kapısını aralayabileceğine dikkat çekmişti.
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