Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet Okulları’nda kayyum alacakları topladı borçları vermiyor /12 Ocak 2019 13:53

Hizmet Okulları’nda kayyum alacakları topladı borçları vermiyor

Hizmet Hareketi’ne ait okulların geleceğe ilişkin alacaklarını tahsil eden kayyumlar, borçları ise ödemiyor. Konu Meclis gündemine geldi.

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Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen, kapatılan hizmet hareketine ait okullardan alacağı olan vatandaşların sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı.


 
Bilgen, kapatılan okulara atanan kayyumların, kurumun alacaklarına ilişkin ellerindeki çek, senet gibi evrakları tahsil ederken, kurumun vatandaşa olan borcunu ise ödemediklerini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla çalışmış eğitim kurumlarının kriminalize edildiğini vurguladı.

PARALAR GERİ İADE EDİLMİYOR
Bilgen, Meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada, “Çok ciddi mağduriyetlerden kaynaklı taleplerin olduğu bir alana dikkat çekmek istiyorum. Özellikle eğitim kurumlarıyla ilgili, çocuklarının kazandıkları burslar, kapatılmış okullara yatırdıkları paraların geri iadesi konusunda çok yoğun talepler geliyor” dedi.

OKULUN ALACAĞINI TAHSİL EDİYORLAR
Bilgen şunları söyledi: “İnsanlar, kayyum atanmış kurumlarla ilgili alacaklarını tahsil edemiyorlar. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyalar. Kayyum atanmış bu kurumlar ellerindeki tahsil edebilecekleri evrakları, senetleri, çekleri bir biçimde tahsil ediyorlar vatandaştan. Ama aynı kurumlar vatandaşa olan borçlarını ödeme sorumluluğu hissetmiyorlar.”

MEB AKREDİTASYONU İLE ÇALIŞTILAR
Bilgen sözlerini şu şekilde noktaladı: “Söz konusu okullar sonuçta Millî Eğitim Bakanlığının onayıyla, akreditasyonuyla çalışmışlar. Çocuklar başarılı olmuşlar, burs kazanmışlar, aileler ücretlerini ödemişler ama şimdi bu kriminalize ediliyor. Hiçbir başka bağ, hiçbir somut gerekçe gösterilmeksizin bu konudaki mağduriyet hâlâ devam ediyor.”

BİNLERCE VELİ MAĞDUR
Hizmet Hareketi’ne bağlı okulların çoğunda veliler, indirimler nedeniyle ön ödemeli sistemi tercih ediyordu. Okullara el konulduğunda veliler, 2016-2017 eğitim yılı için gerekli ödemeyi yapmışlardı. Önce bu paraların İl Defterdarlıkları üzerinden geri ödeneceği bildirildi. Ancak bu ödemeler geri yapılmadı.
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