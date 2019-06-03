Bugün zor durumdaki Hizmet insanlarının yanında olacağız

Sahraaltı’nın en büyük camisi olan Nizamiye’de, Güney Afrika’nın farklı din temsilcileri, siyasetçiler, sanatçılar ve toplumun her kesiminden tanınmış insanlar iftar sofrasında biraraya geldi.







Turkuaz Harmoni Enstitüsü ve Nizamiye idaresinin birlikte organize ettiği iftar etkinliği caminin geniş avlusunda düzenlendi.





Tr724’ten Türkmen Terzi’nin haberine göre farklı din adamlarının söz aldığı programda Yeni Zelanda ve Sri Lanka saldırıları kınandı ve birlikte yaşamanın önemine vurgu yapıldı.





Nizamiye imamının dua edip ezan okunmasıyla iftarlar açıldı ve konuşmalar devam etti.





TURKUAZ’IN FAALİYETLERİNİ TAKDİR EDİYORUZ





İftardan sonra kürsüye gelen Güney Afrika Orman, Balıkçılık ve Çevre İşleri Bakanı Barbara Creecy yaklaşık 300 misafire şöyle hitap etti: “Benim Turkuaz Harmoni Enstitüsü ile ilişkilerim yıllar öncesine gider. Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’nın beni bakan olarak atanmasının üzerinden 72 saat geçmeden Turkuaz’ın davetiyesine katılmaktan büyük onur duydum. Turkuaz’ın faaliyetlerini takdir ediyoruz. Yeryüzünde bu kadar farklı dinlerden, farklı kültürlerden insanların beraber oturabileceği, böyle bir harmoni içinde iftar yapacağı başka hiçbir yer yok. Bu iftarın benzerini bütün ülkede organize edebilirsek bir düşünün oluşacak barış ortamını ve dayanışmayı. Turkuaz’ın bu iftar programı farklı insanları biraraya getirmesiyle, bizim ülkemizde geliştirmek istediğimiz ulus inşasının (nation building) en harika örneklerinden biri.”





Güney Afrika Orman Balıkçılık ve Çevre İşleri Bakanı Barbara Creecy (solda), Turkuaz Harmoni Enstitüsü ve Nizamiye idaresinin iftar yemeğine katıldı.







BAKAN CREECY: EĞİTİME YAPTIĞINIZ MÜKEMMEL KATKILARI GÖRDÜM





Güney Afrika Orman Balıkçılık ve Çevre İşleri Bakanı Barbara Creecy, “Ben Gauteng eyaleti eğitim bakanı iken bir çok okulununuzu (Star Kolejleri) ziyaret ettim ve eğitime yaptığınız mükemmel katkıları gördüm.” diye konuştu.





Bakan Creecy bugünlerde zor durumda olan Hizmet insanlarının yanında olacaklarının mesajını verdi.





“GÜNEY AFRİKA’DA TOPLUMSAL BİRLİKTELİK İÇİN GÜZEL BİR ÖRNEK”





Yeni kabinede bakan olarak yer alan Creecy, iftar programının Güney Afrika’da siyasiler arasında ve toplumdaki bölünmüşlüğü tamir etmek için güzel bir örnek olduğunu belirtti.





Creecy ise şu açıklamalarda bulundu: “Hepimiz farkındayız ki altıncı hükümeti kuran Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’nın karşısında duran en büyük mesele toplumdaki birlikteliği sağlamak ve ülkemizde gelişen bazı çatışma durumlarını tamir etmek. Bana göre bu akşamki iftar yemeği, farklı dinlerden insanların birbirleriyle hoşça vakit geçirmeleri, farklılıklarını kabul etmekleri noktasında, insanların nasıl ve ne şekilde biraraya gelmelerine örnek olmasıyla Güney Afrikalılar için çok önemli.”





“DİNLERARASI DİYALOĞUN SANATINI GÖRDÜK”





Cape Town’dan gelerek program katılan, Uluslararası Güney Afrika Barış Koleji Direktörü Şeyh Ighsan Taliep, “Bugün burada farklı dinden insanlarla evrensel sevgi, merhamet ve insanlık paydası etrafında buluştuk. Bu iftarda dinlerarası diyaloğun sanatını gördük. Turkuaz’ın programına hayran olduk.” dedi.





Güney Afrika Kiliseler Konseyi Genel Sekreteri Piskopos Malusi Mpumlwana da programa katılanlar arasında idi.





“BU İFTAR DEMOKRASİNİN MEYVESİDİR”





“Selamun aleyküm” diye söze başlayan Piskopos kürsüde şunları söyledi: “Bu iftar Güney Afrika’nın demokrasisinin meyvesidir ve yeni demokrasimiz de görmek istediğimiz de bu manzaradır. Biz Güney Afrikalılar geçmişte çok acılar yaşadık ve acı çekenleri onure ettik. Bu iftar geçmişteki ırkçı rejimin ayrıştırdığı insanların yaralarını sarmaya bir örnek, daha fazla organize edilmedi.”





Nizamiye’nin zemin katındaki şadırvanlı salonda, faaliyete geçtiği 2012 yılından beri Ramazan aylarında her gün yaklaşık 400 kişiye iftar veriliyor.





Kompleks içindeki klinik ve çarşı ile “Türk camisi” olarak bilinen Nizamiye, Johannesburg şehrinde her kesimden insanın buluşma noktalarından.











