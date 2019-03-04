Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet Hareketine yönelik soruşturmalarda 500 bin 650 kişiye adli işlem yapıldı /04 Mart 2019 13:56

Hizmet Hareketine yönelik soruşturmalarda 500 bin 650 kişiye adli işlem yapıldı

Son üç yıldır Türkiye'de Hizmet Hareketine başlatılan cadı avı soruşturmalarını ve açılan davalardaki istatistikler yayınlandı

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Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Adalet Bakanlığı’nın 18 Ocak 2019 tarihli son istatistiğine göre  bugüne kadar hakkında Hizmet Hareketi ile ilgili adli işlem yapılanların sayısı 500 bin 650’ye yükseldi.

2 bin 60 çocuğa işlem yapıldı  

Hakkında işlem yapılan 500 bin 650 kişiden 379 bin 732’sini erkekler, 103 bin 517’sini ise kadınlar oluşturdu.  2 bin 60 çocuğa da Hizmet hareketi ile ilgili adli işlem yapıldı.

260 bin kişinin dosyası derdest

Türkiye genelindeki savcılıklarda  cadı avı kapsamında 142 bin 184 dosya açıldı. Halen soruşturma veya kovuşturması süren kişi sayısı ise 259 bin 99 oldu. Desdest soruşturmalarda 181 bin 455 kişi şüpheliyken, halen süren davalarda ise 78 bin 544 kişi yargılanıyor.

 Hizmet Hareketi soruşturmalarında 30 bin kişi tutuklu

Şu anda Cezaevinde Hizmet Hareketi ile ilgili davalardan  30 bin 679 kişi bulunuyor. Bunlardan 18 bin 679’unun cezası kesinleşmiş veya yargıtay aşamasında   Diğerleri ise tutuklu. 
ine aynı dosyalar kapsamında kovuşturma ve soruşturma geçiren  22 bin 1 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı ve halen  aranıyor. 

24 bin 335’i soruşturma, 53 bin 20’si kovuşturma aşamasında olmak üzere 77 bin 355 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulanıyor.
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