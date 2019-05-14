Hizmet Hareketi üyelerine yönelik nefret suçuna 9 ay hapis cezası

Medyabold.com'un özel haberine göre Almanya’da Hizmet Hareketi üyelerine sokak ortasında küfür, hakaret ve tehdit eden Hakan Koçak’a (38) Nürnberg Mahkemesi, 9 ay hapis, 50 saat sosyal hizmet cezası verdi.





Bugüne kadar yaklaşık 10 adi suçla yargılanan, bu suçlar mahkemede hakim tarafından yüzüne bir kez daha okunan ve hepsini kabul eden Koçak, eğer 3 yıl içinde bir suç işlerse cezasını çekmek üzere hapse girecek.





Olay 22 Aralık 2017’de Nürnberg’de meydana geldi. Hizmet Hareketi üyesi 9 gönüllü aktivist CityPoint Nürnberg meydanında, Türkiye’deki tutuklu anneler ve 666 (o zaman 666 bebek hapisteydi) bebek için bir stant açtı. Amaçları yoldan geçenleri bilgilendirmek ve bu duruma dikkat çekmekti.





Bir süre sonra standa Hakan Koçak yanaştı ve fotoğraf çekip gitti. Koçak’ın Alman eşi “Lütfen devam etme” diyerek onu uyardı ve stanttan uzaklaştılar. 10-15 dakika sonra ise Koçak geri döndü ve bu kez aktivistler arasında bulunan ve broşür dağıtan Elektronik Mühendisi Sezgin Ç. (39), eşi Seher Ç., öğrenciler Mustafa M., Aysan A., Uğur A.’ya sorular sormaya başladı.





Olayın nasıl devam ettiğini Sezgin Ç. şöyle anlattı: “Bize önce ‘cemaatçi misiniz’ diye sordu. Ben de kim olduğunu ve kimliğini gösterirse bilgi vereceğimi söyledim. Politik nedenlerden dolayı orada olmadığımızı belirttim. Küfretmeye başlayınca buradan ayrılması gerektiğini, yoksa polisi arayacağımızı söyledim. Öfkelendi ve sözlü olarak saldırdı, hakaret, küfür tehditlere başladı. Kabini yıkacağını, çektiği fotoğrafları Nürnberg’teki Türk Konsolosluğu’na vereceğini söyledi. Ayrıca beni arka sokağa çağırdı. ‘Hesabını orada göreceğim’ diye öldürmekle tehdit etti.”





Seher Ç., Hakan Koçak ikinci kez geldiğinde telefonunun kamerasını açıp Koçak’ın o anlarını kaydetti. O dönemde sosyal medyada gündem olan videoda Koçak ağzı alınmayacak küfürler, ağır hakaretler, tehditler ediyor.





Biplemek zorunda kaldığımız küfürleri Sezgin Ç., mahkemeye sunduğu dilekçede Koçak’ın söylediği sıraya göre şöyle yazmış.





1. Siz f… şerefsizler misiniz

2. Şerefsiz ahlaksızlar

3. Vatan hainleri

4. Vatan haini p…

5. Hepiniz şerefsizsiniz

6. F… şerefsizler

7. Pislikler

8. Kanı bozuk şerefsizler

9. Hepiniz o…. ç…

10. Senin a… s…

11. A… k… fe…

12. A… k… çocukları

13. Ecdadınızı s…

14. P.çler

15. A… k… vatan hainleri

16. Hepiniz o… ç…

17. Senin a… s…

18. Seni tek yakalayacam

19. Senin a… a… k…

20. Polisin a… k…

21. Türkiye’de k… s…

22. P.ç kuruları

23. Hepinizin a… k…

24. Gel ananı s…













Uluslararası bir şirkette mühendis olarak çalışan Sezgin Ç. ve 9 aktivist olaydan sonra Nürnberg Adliyesi’ne suç duyurusunda bulundu. 9 Mayıs 2019 Perşembe günü görülen ilk ve son mahkemede Sezgin Ç.’nin belirttiğine göre Hakan Koçak’a ‘adam yaralama suçu’ndan 9 ay hapis, 50 saat sosyal hizmetlerde çalışma cezası verildi.





Bugüne kadar yaklaşık 10 adi suçla yargılanan ve bu suçları kabul eden Koçak, eğer 3 yıl içinde bir suç işlerse cezasını çekmek üzere hapse girecek. Özel bir şirkette kargo taşımacılığı yapan Koçak, bir Alman ile evli ve üç çocuk sahibi.





HAKİM UZUN UZUN NASİHAT ETTİ: BURASI HUKUK DEVLETİ





Nürnberg Mahkemesi hakiminin, Koçak’a uzun uzun nasihatta bulunduğunu söyleyen Sezgin Ç., ‘burasının Almanya olduğunu, hukuk devletinin işlediğini, farklı düşüncedeki hiç kimseye videodaki yaptığı gibi hakaret edemeyeceğini, insanları provake edip tehdit edemeyeceğini, bunları öğrenmesi gerektiğini tek tek anlattığını ifade etti.





SEZGİN Ç.: AMACIMIZ TUTUKLU BEBEKLERİ DUYURMAKTI





Biz bir çadır kurmuştuk. Tutuklu bebeklerle alakalı soru soranları bilgilendirirken bu şahıs geldi. Önümüzden geçti gitti. Eşim onu gördü ve beni uyardı. Fotoğrafımızı çektiğini söyledi. 10-15 dakika sonra tekrar geldi, telefonun kamerası açıktı bu kez. Stantta iki bayan arkadaşımız vardı. Önce onlara sataştı. Hakaretvari cümleler kurmaya başladı. Kızlar ‘biz sizin muhatabınız değiliz’ deyince bu sefer bana doğru geldi. Ben önce konsolosluktan biri sandım. Baktım küfrün dozu artıyor. Kim olduğunu sordum. Kimliğini göstermesini istedim. Göstermedi tabi ki. Söylediği küfürleri kendisine iade ettim. Bizim ona karşılık vermeyeceğimizi anlayınca ceketini çıkardı, bağırdı, çağırdı, videoda duyulan ağır hakaretleri etti. Biz de şikayette bulunduk. Yaklaşık 10 suça adının karışmış olduğunu biz de mahkemede öğrendik. Hepsinden şartlı tahliye almış biri.





BİR ARKADAŞIMIZIN BOĞAZINı TUTUP SALDIRDI





Savcılık hakkında ‘adam yaralama suçu’ndan 9 ay hapis cezası istedi. Çünkü o gün bizim bir arkadaşımızı boğazından tutarak saldırdı. İtmeye çalıştı. Daha önce bu tarz vukuatları olduğu için savcı bundan dolayı mahkeme açmış. Biz mahkeme de tanık olarak dinlendik. Ben, eşim, iki bayan arkadaş ve boğazını tuttuğu arkadaş. Taraf değildik orada, kamu davası olduğu için. Hakim suçlarını yüzüne karşı okudu.





NÜRNBERG TÜRK KONSOLOSLUĞU’NUN AVUKATI DA ORADAYDI





Koçak’ın eski avukatı Cüneyt Gencer de oradaydı. Gencer, aynı zamanda Nürnberg’teki Türk Konsolosluğu’nun da avukatıydı. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Bir saat sürdü mahkeme. Şahıs bütün suçlamaları kabul etti. Dosyayı savcı okudu. Savcı daha fazla ceza istiyordu ama pazarlık denilen bir olay var. Avukat, savcı, hakim kendi aralarında anlaşıyor. 20 dakika pazarlık sürdü. Kararı açıkladılar. Biz bundan sonra tazminat davası açacağız.





AVRUPA SABAH’A VERDİĞİ RÖPORTAJI MAHKEME YALANLADI





Hakan Koçak, olayla ilgili 27 Şubat 2018’de Avrupa Sabah’a röportaj vererek “Ben kimseyi yaralamadım ve darp etmedim. Onlar üzerime yürüdü” demişti. Mahkemede Koçak’ın bu sözlerinin doğru olmadığı da ortaya çıkmış oldu.





Hizmet Hareketiyle ilgili sürekli nefret söylemini tetikleyen haberler yapan Avrupa Sabah, Hakan Koçak’ı, tamamen trol üslubuyla yazılmış aşağıdaki yalan haberle savunmuş, Almanya’da yaşadıklarını unutup insanları damgalamanın, hakaret ve küfür etmenin suç olduğunu bilmeden “Yemeyip içmeyip şikayete koşuyorlar” diye yazmıştı.







