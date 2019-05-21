Hizmet Hareketi’ne atılan o iftira tutmadı

5 Nisan 2018’de Eğitim Fakültesi binasında 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar (38) ile Bayar’ı azmettirdiği iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Y. (35) hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.







ESKİ EŞİ DE "AZMETTİRİCİ" OLMAKLA İTHAM EDİLİYOR





Savcı, Volkan Bayar hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", Saadet Aylin Y. hakkında ise "azmettirme" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti.





İkilinin telefon görüşmelerine yer verilen iddianamede Bayar'ın eski eşine, "Senin gibi o… yüzünden katil oldum, hadi defol git!" dediği belirtildi.





4 AKADEMİSYENİ TABANCA İLE KATLETTİ





Araştırma görevlisi Volkan Bayar, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, öğretim üyesi Dr. Serdar Çağlak ve araştırma görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla vurarak öldürdü.





Polise teslim olan Volkan Bayar tutuklandı, boşandığı öğretim görevlisi Saadet Aylin B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





2017 YILINDA BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ





32 klasörlük dosya ve 16 sayfalık iddianamede Volkan Bayar ve Saadet Aylin Y.'nin 2008 yılında evlendikleri, iş ve eğitim hayatlarına birlikte devam ettikleri belirtildi.





2017 yılında Saadet Aylin Y.’nin "şiddetli geçimsizlik" sebebiyle boşanma davası açtığı, ancak kararı kesinleştirmemesi üzerine nüfus kayıtlarına işlenmediği, katliamın akabinde Saadet Aylin Y.'nin 17 Mayıs 2018 tarihinde kararı kesinleştirerek boşanmayı onayladığı anlatıldı.





İddianamede, öldürülen akademisyenlerden Yasir Armağan’ın 23 Mart 2018’de Eğitim Fakültesi giriş kat öğretim üyeleri odalarının bulunduğu koridorda Volkan Bayar ve Saadet Aylin Y.'nin saldırısına maruz kaldığı belirtilerek, aynı gün Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne şikâyet dilekçesi verdiği anlatıldı.





Volkan Bayar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi binasında 4 akademisyeni katletti.





İDDİANAMEDEN: PLANLI BİR ŞEKİLDE HAZIRLIK YAPTI





İddianamede, "Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bölüm sekterinin Bayar ve Y. hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında tebliğ evrakı hazırlandığını telefonla bildirdi. Ardından Volkan Bayar ve Saadet Aylin Y. Eğitim Fakültesi’ne gelerek zarfı aldı ve fakülteden ayrıldı. Volkan Bayar 05 Nisan 2018 saat 14:28'te Aylin Y.’nin azmettirmesi neticesinde herhangi bir terör veya suç örgütünün yönlendirmesi olmaksızın, kendi iradesi ile planlı bir şekilde öldürmek amacıyla park halinde bulunan arabanın içerisinde bulundurma ruhsatlı tabancasını aldığı ve siyah poşet içerisinde yanında taşıyarak Eğitim Fakültesi binasına giriş yaptığı, bina içerisine giren Bayar’ın yanında taşıdığı tabancası ile binanın üçüncü katına çıkarak önce tuvalete gittiği, burada poşetten çıkardığı tabancasını atışa hazır hale getirerek planlı bir şekilde hazırlık yaptığı anlaşılmıştır.” denildi.





YASİR ARMAĞAN’A 12 KURŞUN İSABET ETMİŞ





İddianamede Yasir Armağan’ın katil zanlısı Volkan Bayar tarafından 12 kurşun sıkılarak öldürüldüğü belirtilerek şöyle devam edildi:





"Volkan Bayar'ın sonrasında 3'üncü katta bulunan Yasir Armağan’ın bulunduğu 332 nolu odaya girdiği ve burada Armağan’ı hedef alarak öldürmek amacıyla ateş ettiği, 12 adet merminin Yasir Armağan’a isabet ettiği anlaşılmıştır. Şüphelinin sonrasında, birinci kata inerek fakülte dekanı odasına girdiği burada Mehmet Fatih Özmutlu ile karşılaşarak ‘Cemil nerede?’ diye sorduğu, Özmutlu’nun ‘hoca burada yok’ demesi üzerine hedef alarak öldürmek amacıyla ateş ettiği ve 2 adet merminin isabet ettiği tespit edilmiştir. Volkan Bayar’ın daha sonra Mikail Yalçın’ın aynı katta bulunan odasına girerek kapının arkasında bulunan Yalçın’ı hedef alarak öldürmek amacıyla ateş ettiği ve 3 merminin isabet ettiği anlaşıldı. Sonrasında binanın zemin katına inerek Serdar Çağlak’ın bulunduğu odaya girdiği ve Çağlak’ı hedef alarak öldürmek amacıyla 1 adet merminin isabet ettiği tespit edildi. Olayın ardından fakülte hizmet binasından elinde bulunan tabanca ile çıkış yaptığı, rektörlük binasına doğru sakin bir şekilde yürüdüğü, burada güvenlik görevlileri tarafından durdurulmak istendiği, ancak Volkan Bayar’ın yürümeye devam ederek 14:40'ta polis ekiplerini görmesi üzerine tabancayı yere bırakarak teslim olduğu anlaşılmıştır."





Volkan Bayar (ortada) cinayeti nasıl işlediğini soğuk kanlı bir şekilde anlatmıştı.





TELEFON GÖRÜŞMELERİNİ KAYDETMİŞ





Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı tarafından yapılan dijital incelemelerde, Volkan Bayar’ın kendi kullandığı telefonda görüşmeleri kaydettiği belirlendi.





Bayar’ın polise teslim olmadan önce eski eşi Saadet Aylin Y. ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Rahatla şimdi, vurdum hepsini, rahatla." dediği ortaya çıktı.





"EVRAKI GÖRÜNCE DELLENDİM, VURDUM"





Bayar idari soruşturma evrakını gördükten sonra cinayetleri işlediğini eski eşi Saadet Aylin Y.’ye telefonda anlatarak, "Yanımda polisler var. Beni lütfen küfür ettirme. Delil olarak kullanılır bunlar ileride. Ses kaydı vardır içeride tamam mı? Bunlar kullanılır. Artık bir şey yapma. Daha fazla benle konuşma, arama beni. Ben tanımıyorum, bu şerefsizi de tamam mı? Senin olayla bir alakan yok. Ben soruşturma kağıdını gördüm dellendim, vurdum adamları. Bu kadar basit, tamam mı? Kendi hayatını tehlikeye atma ha!" dediği belirtildi.





İDDİANAMEDE İKİLİ ARASINDAKİ TELEFON GÖRÜŞMELERİNİN DÖKÜMÜ DE YER ALDI:





Volkan Bayar: Rahatla şimdi.





Saadet Aylin Y.: Neredesin, neredesin?





Volkan Bayar: Rahatla şimdi, vurdum hepsini, rahatla.





Saadet Aylin Y.: Neredesin, neredesin?





Volkan Bayar: Ben güvendeyim. Şimdi merak etme, polis çağırın kardeşim





Saadet Aylin Y.: Neredesin, çağırdılar. Ben şimdi yanına geleceğim





Volkan Bayar: Ben güvendeyim. Polis geliyor, polis bekliyorum ben





Saadet Aylin Y.: Neredesin?





Volkan Bayar: Evine git. Allah belanı versin senin, evine git. Katil ettin beni





Saadet Aylin Y.: Neredesin? Sen ne yaptın ya. Sen ne yatın, Allah’ını seversen. Gel buraya, seni göreceğim seni. Neredesin, ne oldu?





Volkan Bayar: Allah belanı versin. Polis bekliyorum, anlamıyor musun sen? Ben okulun dışına doğru yürüyorum





Saadet Aylin Y.: Neredesin? Gel, beni de al





Volkan Bayar: Taksi tut geri zekalı, taksi tut git beyinsiz. Allah belanı versin evine git. Evine polis gelecek şimdi





Saadet Aylin Y.: Gidemem, o da gelecek şimdi ben nasıl gideyim





Volkan Bayar: Kim gelecek lan?





Saadet Aylin Y.: Beni de alırlar





Volkan Bayar: Seni niye alacaklar geri zekalı, mal mal konuşma. Seni kimse alamaz. Allah belanı versin





Saadet Aylin Y.: Senin Allah belanı versin. Getir, getir ondan bir tane de kendimize sıkalım. Gel neredeysen hadi gel





Volkan Bayar: Evine git. Beni katil ettin





Volkan Bayar: Hadi sen defol git





Saadet Aylin Y.: Ya ne olacak şimdi?





Volkan Bayar: Ya defol git! Ömür boyu hapis yatacağım, ne yapacağım? Senin gibi o… yüzünden katil oldum, hadi defol git.





Volkan Bayar: Ben polislerin elindeyim şimdi, teslim oldum





Saadet Aylin Y.: Ben de polislerin elindeyim





Volkan Bayar: Tamam. Seni niye alıyorlar?





Saadet Aylin Y.: Ben kendim geleceğim senin yanına gelmek için





Volkan Bayar: Ha, tamam. Sen salak salak konuşup durma tamam mı?





Saadet Aylin Y.: Ne diyeceğim?





Volkan Bayar: Salak salak konuşup durma. Senin olayla bir alakan yok. Ben soruşturma kağıdını gördüm dellendim, vurdum adamları. Bu kadar basit. Tamam mı? Kendi hayatını tehlikeye atma ha. Sana da bundan sonra bir şey yaparlarsa analarını s..





Saadet Aylin Y.: Ya bi git





Volkan Bayar: Kapatıyorum hadi





Saadet Aylin Y.: Hayır kapatma





Volkan Bayar: Yanımda polisler var. Beni lütfen küfür ettirme. Delil olarak kullanılır bunlar ileride. Ses kaydı vardır içeride tamam mı? Bunlar kullanılır. Artık bir şey yapma. Daha fazla benle konuşma, arama beni. Ben tanımıyorum bu şerefsizi de tamam mı?





Saadet Aylin Y.: Tamam, tamam. Ben senin yanına geliyorum





Volkan Bayar: Benimle ilişkini, irtibatını kes tamam mı?





Saadet Aylin Y.: Tamam, ben senin yanına geleceğim





Volkan Bayar: Tamam görüşürüz"





ÖFKE PATLAMASI YAŞAMIŞ





Volkan Bayar’ın savcılık ifadesinde ise soruşturma sebebiyle evrakı aldıktan sonra öfke patlaması yaşadığını söyledi.





Volkan Bayar (ortada) hakkında 4 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.





ESKİ EŞİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ





Saadet Aylin Y. ise ifadesinde, enstitü binası önünde buluştuğu eski eşiyle konuştuğunu kaydetti.





Aylin Y., "'Volkan artık bunlarla uğraşma, zaten ben doktora savunmamı vereceğim. Bir de bununla uğraşacağız. Soruşturmadan dolayı ceza alır mıyız, ceza ne olur?' dedim. Bunun üzerine Volkan Bayar, ‘kınama verirler, zaten böyle bir soruşturma olmaz’ dedi. Daha sonra hızlı bir şekilde yanımdan uzaklaştı. Bel fıtığı olduğum için takip edemedim, birkaç kez telefonla aradım, meşgule attı. Mesaj atarak ‘Allah aşkına yapma, polisi arayacağım bir şey yapma’ yazdım. Yasir Armağan’ın odasında cansız yattığını gördüm." ifadelerini kullandı.





Telefon görüşmelerini kabul etmeyen Saadet Aylin Y., azmettirme, teşvik veya yardımda bulunmadığını öne sürdü.





TERÖR BAĞLANTISI TESPİT EDİLEMEDİ





İddianamenin son kısmında ise katil zanlısı Volkan Bayar ve eski eşi Saadet Aylin Y. hakkında herhangi bir örgüt bağlantısı tespit edilemediği belirtildi.





Tutuklu Volkan Bayar ile tutuksuz yargılanan eski eşi Saadet Aylin Y., Haziran ayında hâkim karşısına çıkacak.



