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Hizmet Hareketi bundan sonra nasıl değer üretebilir?
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Hizmet Hareketi bundan sonra nasıl değer üretebilir?
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02 Ekim 2017 16:48
Hizmet Hareketi bundan sonra nasıl değer üretebilir?
Gazeteci Ekrem Dumanlı You Tube kanalında yeni bir video yayınladı..
Peki ne yapmalı?
Gazeteci Ekrem Dumanlı You Tube kanalında yeni bir video yayınladı.. Hizmet Hareketine mensup gönüllülerin bundan sonra neler yapabileceğini anlattı.
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