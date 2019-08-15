Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet gönüllüsü Orhan Çaya gurbette vefat etti /15 Ağustos 2019 14:19

Hizmet gönüllüsü Orhan Çaya gurbette vefat etti

İngiltere'de yaşayan Hizmet Hareketi gönüllüsü Orhan Çaya, Almahya'da vefat etti. Çaya'nın cenazesi yarın defnedilecek.

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Uzun yıllardır İngiltere'de ikamet eden Orhan Çaya iş seyahati için gittiği Almanya'da kalp krizi geçirmişti. Almanya'da yoğun bakımda tedavi gören Çaya 12 Ağustos'ta Almanya'da vefat etti. 


Türkiye'de ve yurt dışında görev yapan Hizmet gönüllüsü Orhan Çaya'nın yakınları cenazesinin Almanya'da defin edilmesine karar verdi. 

Çaya için 16 Ağustos Cuma günü Vorhallenfriedhof Müslüman Mezarlığı'nda yerel saatle 11:00’cenaze merasimi düzenlenecek. 

CENAZE MERASİMİ ADRESİ: 

Vorhallenfriedhof Müslüman Mezarlığı 
Friedhofsweg 1, 58089 Hagen
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