Hizmet gönüllüsü Orhan Çaya gurbette vefat etti

Uzun yıllardır İngiltere'de ikamet eden Orhan Çaya iş seyahati için gittiği Almanya'da kalp krizi geçirmişti. Almanya'da yoğun bakımda tedavi gören Çaya 12 Ağustos'ta Almanya'da vefat etti.









Türkiye'de ve yurt dışında görev yapan Hizmet gönüllüsü Orhan Çaya'nın yakınları cenazesinin Almanya'da defin edilmesine karar verdi.





Çaya için 16 Ağustos Cuma günü Vorhallenfriedhof Müslüman Mezarlığı'nda yerel saatle 11:00’cenaze merasimi düzenlenecek.





CENAZE MERASİMİ ADRESİ:





Vorhallenfriedhof Müslüman Mezarlığı

Friedhofsweg 1, 58089 Hagen