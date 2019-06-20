Hizmet erlerinden biri daha diyarı gurbette hakka yürüdü





Aslen Kütahyalı olan Halit Ünal, İstanbul’da ithalat işleri yapıyordu.





TÜRKİYE'Yİ TERK ETMEK MECBURİYETİNDE KALDI





15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrasında Hizmet Hareketi mensuplarına karşı başlatılan cadı avı yüzünden o da ülkesini terk etti ve yeni bir hayat kurabilme umudu ile Kanada’ya geldi.





Ancak geçen yılın başında Ünal’da kanser belirtileri görüldü. Hemen tedaviye başlasa da yaşadığı stres ve üzüntü, sağlık durumunu olumsuz etkiledi.













VASİYETİ KANADA'YA DEFNEDİLMEK OLDU





Birkaç ay önce Ünal’a Kanadalı bir donörden ilik nakli yapıldı. Ne var ki vücudu tedaviye cevap vermedi ve Ünal dün gece tedavi gördüğü hastanede vefat etti.





56 yaşında vefat eden Ünal, 3 çocuk babasıydı. Ünal, kendisi ile aynı hastanede kanser tedavisi gören arkadaşına, burada vefat edip buraya defnedilmeyi beklediğini, “Şehit” olmayı arzuladığı söylemişti.





Arkadaşı ise Ünal'a, “Halit ağabey daha yapacak çok hizmet var, bizim iyileşmemiz lazım." demişti.





Ünal’ın tedavisi boyunca dostları onu hiç yalnız bırakmadı ve her fırsatta ziyaret etti. Bu durumun kendisine moral verdiğini söyleyen Ünal, vefatından hemen önce “Rabbime şükretmekten acizim. Sizler gibi dostların, arkadaşların hayırlılarını lütfetti. Dostlara çok minnettar olduğumu söyleyin lütfen.” demişti.





Ünal’ın cenazesi 20 Haziran'de yerel saatle öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ottawa’da toprağa verilecek.









İstanbul esnaflarından Halit Ünal, Kanada’nın başşehri Ottawa’da vefat etti. Ünal, bir buçuk yıldır lösemi (ilik kanseri) tedavisi görüyordu.