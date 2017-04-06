Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet düşmanından itiraf: Ne yapıp ettiysek okulları kapattıramadık /06 Nisan 2017 15:52

Hizmet düşmanından itiraf: Ne yapıp ettiysek okulları kapattıramadık

Erdoğan’ın çevirdiği darbe tiyatrosunun ardından, Romanya’daki Hizmet okullarına karşı yürütülen linç kampanyasında başı çeken Türk işadamı, içini Deniz Baykal’a döktü: "Romenleri ikna edemedik; genelkurmay başkanının çocuğu bile bu okullarda okuyor."

Hizmet düşmanından itiraf: Ne yapıp ettiysek okulları kapattıramadık

CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal, yaklaşan 16 Nisan referandumu vesilesiyle Romanya’nın başkenti Bükreş’e gitti. Baykal’ı Romanya-Türkiye Sanayi Odası başkanı Tamer Atalay dernek merkezinde ağırladı. 

15 Temmuz sonrasında, Romanya’daki Lumina okullarının kapatılması girişiminde başı çeken Tamer Atalay, konuyu buraya getirdi ve uğradığı hayal kırıklığını Baykal’a anlattı. Romen yetkililerin kendilerine itibar etmediğinden yakınan Atalay, okulların yasal çalıştığını itiraf etti. 

Nazmi Doğan’ın kaydettiği görüntülerde Tamer Atalay, Romen makamlarından aldığı cevabı, CHP eski genel başkanına şu sözlerle aktarıyor: "Çalışmaları, eğitimiyle ilgili bir belge, suçlayıcı bir şey yok. Şu anda bunların okulları açık, yasal çalışıyorlar. ‘Bakıyoruz, nereden tutturacağız, elimizde bir şey yok.’ diyorlar. ‘Dolayısıyla benim bakanımın çocuğu da orada okuyor,  üst düzey genel kurmay başkanının oğlu da orada okuyor.  Amerikalı hukukçunun çocuğu da orda’ diyor."

15 Temmuz Erdoğan darbesinin ardından Bükreş Büyükelçisi Ertaş, Romanya’daki Türk sivil toplum kuruluşlarının başkanlarını organize ederek, Lumina okulları aleyhinde ortak basın toplantısı düzenlemişti. Toplantıda Tamer Atalay’ın ‘Erdoğan’a diktatör diyemezsiniz!’ çıkışı, Romen medyasında alay konusu olmuştu. 

Marjinal bir derneğin 20 yıldır kesintisiz başkanlığını yürüten Tamer Atalay’ın, Romen yetkililere hangi sıfatla gidip Romanya’nın göz bebeği olan eğitim kurumlarını şikayet ettiği bilinmiyor.

Samanyoluhaber.com ÖZEL HABER


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