Hitler'in canavarları da bir din icat etmişlerdi

Haberidünyaya duyurdu.Türkiye'den Malezya'ya çok sayıda IŞİD elemanı gönderilmiş. Malezyalı bir yetkili ateş püskürüyor.diyor.IŞİD elemanları Türkiye'den gönderilirken, nereye gitmek istedikleri sorulmuş, onlar da çoğu ülkeyle vize serbestisi olan Malezya'yı tercih etmişler. Şimdi Malezyalılar, ülkelerine girenIŞİD elemanlarını arıyorlar.Acı, acı tebessüm ettim. Başkent Kuala Lampur'daki prestijli uluslarasıokulunun müdürü'ın mayıs ayında kaçırılıp Türkiye'ye verilmesini IŞİD irtibatı olarak açıklamıştı Malezya makamları...hareketine mensup bir eğitimcinin IŞİD ile irtibatı olamayacağını onlar da çok iyi biliyordu. Gülünç bir iddiaydı.Ve gün geldi, Saraydaki şahıs onlara gerçek IŞİD'lileri gönderdi. Gerçekle yüzleştiler böylece...masum aileyi sırfirtibatları sebebiyle Saraydaki şahsa teslim eden Suudiler gibi...'ın halife ilan ettiği Saraydaki şahsın başında olduğukarışımı rejimin dünyada nasıl haber olduğuna bakmaya devam edelim.Avustralya polisi, bir uçağı bombayla infilak ettirmek isteyen iki IŞİD militanını yakaladı. Bunlara yüksek düzeyde etkili askeri bomba malzemesini Türkiye'den bir IŞİD lideri göndermiş.Olaya dikkat edin. Bir IŞİD lideri, günü gelince Avustralya'ya bomba gönderecek kadar Türkiye'de barınabiliyor ve askeri nitelikli bomba malzemesi temin edebiliyor.Avustralya makamları da, Saraydaki şahıs ve adamları ilemensupları arasındaki farkı ayan beyan gördüler. Çünkü,yılından beri Avustralya'daokulları var ve binlerce öğrenci yetiştirdiler.2011 yılında Prof.ile birlikte Avustralya'daki okulların olimpiyat gecesine katılmak üzere'e gitmiştik. 16 okul vardı Avustralya'da... Şimdizindanında olan Prof.'ın, sahneyi çıkıp bir konuşma yaptığı o gece,okullarında okuyan gençlerle tanıştık.Sadeca Malezya ve Avustralya'ya mı gitti IŞİD'liler? Hayır... Rusya'da'daki, İsveç'in başkenti'deki ve İngiltere'de'daki saldırıyı yapan şahısların Türkiye irtibatları ortaya çıktı. Türkiye'den gitmişler veya Türkiye'den yardım almışlar.Yaşanan bu olaylarlamensupları ile Saraydaki şahıs ve adamları arasındaki farkı, ayan beyan bütün dünyaya gösteriyor.Bir tarafta insanlığa hizmet için 1990'lı yıllardan beri dünyanın 175 ülkesinde binlerce okul, hastane, kültür merkezi açan Hizmet insanları...Diğer tarafta bir kaç yıldır dünyaya kin ve nefret saçan; gönderdiği casuslarla bir çok ülkeyi karıştıran ve dünyanın her tarafına IŞİD elemanları ihraç eden Saraydaki şahıs ve adamları...Dikkat edin, çeyrek yüzyıldır, dünyanın en sıkıntılı coğrafyaları dahil,ülkeye binlerce Hizmet insanı gitti. Bir tanesi bile böyle kirli işlere bulaşmadı. Dünya bunları görmüyor mu?İşin en acıklı tarafı ise, Türkiye'de kurulankarışımı rejimin arkasına takılıp giden yığınlar...Peki bu nasıl oluyor?geçtiğimiz ay çok önemli bir kitap çıkardı. Kitabın ismi,... Florida'dakitarih profesörü'in yazdığı kitap,ve adamlarının Hristiyanlık ve Yahudilik dışında yeni bir din icat ettiklerini ortaya koyuyor. Hitler ve adamları seçilmiş insanlar olduklarına inanıyorlardı vetemelinde bu mistik ve ezoterik inançlar vardı. Ve bütün canavarlıklarını böyle meşrulaştırdılar.Sosyal medyanın olmadığı bir zaman diliminde,ve adamlarının icat ettiği bu yeni din, Almanya'yı sardı.'in propaganda bakanı, “diyordu.Kitabın yazarıile günümüzdekiarasında çok büyük benzerlikler bulunduğuun ifade ediyor.Bugün Türkiye'de yaşananlara bakın, aradaki yüzde yüz benzerliği göreceksiniz..., önce fetvalarıyladeyip Saraydaki şahıs ve adamlarının kirli servetlerini meşrulaştırdı. Sonra laik ve demokratik düzen aleyhine yazılar yazdı, en sonunda da Saraydaki şahsın halifeliğini ilan etti.Hizmet mensuplarına yapılan bütün gayri insani, gayri İslami operasyonlara kılıf uydurup,dedi.da alim,da...diyor., bunu meşru görüyor. Çünkü, daha en başta,hareketineilan edilmesinin fetvasını verdi.İslam,” derken, bunlarhapsettiler.'den fazla küçük çocuk anneleriyle hapiste...bu canavarlığı ve vahşeti daha yeni haber yaptı.geçtiğimiz aylarda yazdığı bir yazıda, Saraydaki şahıs ve adamlarınadiye sordu. Çok haklı bir soru...diyor. Durum aynen böyle...Saraydaki şahıs, cola fabrikasının açılışına gidiyor, güdümündeki medya “diye haber yapıyor. Çünkü daha kısa bir süre önce Coca Cola Yahudi şirketi diye boykot ilan etmişler ve cola kutularını tuvaletlere dökmüşlerdi. Şimdi bu sahtekarlığı gizlemek için cola'yı meyve suyu yaptılar!Adam bugün Almanya'ya küfrediyor, ertesi gün Alman silah tüccarlarıyla sarayında görüşüyor. En yakın adamı da bu silah tüccarlarının ortağı...Bugün İsrail'e küfrediyor, ertesi gün İsrail ile enerji işbirliği kararı alıyor... Ama arkasındaki yığınlardan ses yok...Adamın gazeteleri bugünaleyhine manşet atıyor, ertesi gün'a yakın birini bulduk deyip, onu güyaaleyhine konuşturarak manşet yapıyor. Çoğu yalan...bu kadar ikiyüzlülüğün, bu kadar yalanın, bu kadar sahtekarlığın temsilcilerinediye sormakta haksız mı?Sahte halife ve adamları, tıpkıve canavarları gibi, bugün geçici olarak Türkiye'yi esir almışlar. Ama dünyadaki gidişat aşikar...tarafından seçildiklerini düşünen, kitleleri aldatmak için yeni bir din icad edenve canavarları yenildiler. Bugün işledikleri her melanetekılıfı uyduran Saraydaki şahıs ve adamları da yenilecekler.Pislikleri, her geçen gün daha fazla dünyanın gündemine gelecek...dergisi,başlığıyladosyasını daha yeni yayınladı.davası Ekim'de başlıyor... Saraydaki şahsın kapatmak için bütün gücünü seferber ettiği, ama başarılı olamadığı bir dava bu...'yı kurtaramadı.Yarınların kimin olacağını görmek istiyorsanız, dünyadaile ilgili çıkan haberleri ve Saraydaki şahıs hakkında çıkan haberleri yanyana getirin., dünyanın her köşesinde yüzbinlerce insan yetiştiren kurumlarıyla ve kendilerini insanlığa hizmete vakfetmiş adanmışlarıyla biliniyor.Saraydaki şahıs ise bütün bu eracifleriyle...'ın bir kanunu var: Kirlilerin, yalancıların, yolsuzların hakimiyeti hep geçici olmuştur.Bunların da öyle olacak...