Hitler'in ardından ilk kez...

Temmuz tarihleri arasında Hamburg'da düzenlenecek G-20 zirvesi için Almanya'ya gidecek olan Recep Tayyip Erdoğan miting yapmak için resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi. Berlin-Ankara hattında yeni bir krize yol açacak Erdoğan mitinglerine ilişkin açıklama Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.





Rusya ziyareti sırasında konuşan Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Erdoğan'ın Almanya'da bir etkinlik düzenlemek için resmi başvuru yaptığını söyledi. "Şu anda böyle bir miting ve etkinliğe gerek yok" diyen Gabriel, Federal Hükümet'in Erdoğan'ın yandaşlarıyla buluşmasına karşı çıktığını bildirdi.





Benzer bir açıklama Der Spigel dergisinin internet sitesi Spigel Online'ye konuşan başbakan Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert'den de geldi. Erdoğan'ın Almanya'da bir toplantı düzenlemesine sıcak bakmadığı bakmadıklarını belirten sözcü Seibert "Başbakan Merkel de bakan Gabriel'in yaptığı açıklamayı onayladı. Hükümetimizin tutumu bu şekildedir" dedi.





HİTLER'DEN SONRA İLK





Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise bundan sonra AKP rejimiyle benzer bir krizin yaşanmaması için Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışında gelecek siyasetçilerin Almanya'da miting vb. siyasi etkinlik yapmasını engelleyecek bir yasa tasarı üzerinde çalışıldığını bildirdiler.





Böylelikle Almanya "Erdoğan yasası" olarak adlandırılan bu düzenlemeyle, başta Erdoğan olmak üzere AKP'li bakan ve politikacıların Almanya'da siyasi şov yapmalarının önüne geçmiş olacak.





Almanya böylelikle Hitler’den sonra ilk kez siyasi bir lidere yönelik bir kanun çıkartmış olacak.





Önümüzdeki Eylül ayında yapılacak Federal Meclis seçimlerinde Hıristiyan demokrat politikacı başbakan Angela Merkel'in karşısındaki en güçlü aday olan SPD lideri Martin Schulz da Erdoğan'ın mitinglerinin resmi şekilde yasaklanmasını istemişti. Schulz şu çağrıyı yapmıştı:





"Ülkelerinde değerlerimizi ayaklar altına alan yabancı siyasetçilere Almanya'da sahne almalarına izin verilmemeli. Türkiye'de muhalefeti ve gazetecileri cezaevine tıkayan Erdoğan'ın Almanya'da büyük etkinler düzenlenmesini istemiyorum.





Mesele salonlardaki yangın koruma sistemi veya park sayısı değil. Mesele Erdoğan'ın Türkiye'deyken yürüttüğü siyaset kavgalarını Almanya'ya taşımasını istemesidir. Burada temel soru şu; Sayın Erdoğan'ın bu kavgalarını dinlemek istiyor muyuz, istemiyor muyuz?"





ERDOĞAN İKİ YILDIR ALMANYA'DA KONUŞAMIYOR!





Başta Köln'deki Arena salonun yöneticileri olmak üzere birçok gösteri merkezi "Erdoğan'a ayıracak yerimiz yok" diyerek AKP'lilerin taleplerini reddetmişlerdi.





Erdoğan cumhurbaşkanı sıfatıyla Almanya'daki son konuşmasını ise 2015 yılının Mayıs ayında Karlsruhe'de yapmıştı. Temmuz 2016'da ise Köln'de gerçekleşen AKP mitingine Erdoğan'ın video ile bağlanmasına izin verilmemişti. 16 Nisan referandumu öncesi Almanya'nın AKP mitinglerine izin vermemesi üzerine Erdoğan ise Almanya yönetimini Nazi rejimine benzeterek birçok hakarette bulunmuştu.