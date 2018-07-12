Hırvatistan tarih yazdı, Dünya Kupası'nda finale çıktı

2018 Dünya Kupası yarıfinalinde FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır’ın yönettiği mücadelede Hırvatistan , İngiltere’yi uzatmalara giden maçta Perisic ve Mandzukic’in golleriyle 2-1 mağlup ederek finalde Fransa’nın rakibi oldu. Final maçı, 15 Temmuz Pazar günü 18.00’de Lujniki Stadı’nda oynanacak.





Maçın hemen başında 5. dakikada Dele Alli, Modric'in müdahalesiyle ceza sahasının hemen önünde yerde kaldı. İngiltere için tehlikeli bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Trippier, önce barajı aştı, sonra da Subasic'i mağlup etti. İngiltere , Hırvatistan karşısında 1-0 öne geçti. Bu İngiltere 'nin 2018 Dünya Kupası 'nda duran toplardan dokuzuncu golü oldu.





İngiltere, Hırvatistan karşısında öne geçmesine rağmen 2. golü bulmak için baskısını arttırdı. Hızlı hücumda Kane, uzun pasla Sterling'i kaleciyle karşı karşıya bırakmak istedi ancak Strinic buna izin vermedi. İngilizler 10. dakikadan itibaren Luizhniki Stadyumu'nda ''Futbol evine dönüyor'' tezahüratlarıyla öne geçmenin coşkusunu yaşadılar.





İngiltere'yı frikikten Hırvatistan karşısında öne geçiren Kieran Trippier, her antrenmandan sonra frikik çalıştığını ve Andrea Pirlo izleyerek frikik tekniği öğrendiğini açıklamıştı.





31. dakikada Dele Alli'nin pasında topla buluşan Harry Kane, topu önce Subasic'e nişanladı. Dönen topu yeniden tamamlayan Kane, bu sefer de direği vurdu. Ancak hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.





İngiliz taraftarlar, Vida meşin yuvarlağı ayağına aldığında ıslık sesleri yükselttiler. İlk yarı'nın son anlarında Rakitic, ceza sahasında bomboş kaldı. İngiliz savunması çabuk döndü ve Rakitic'e şut şansı tanımadı. İlk yarı bu skorla sona erdi. İngiltere , ilk yarıyı Trippier'in golüyle 1-0 önde kapattı.





57. dakikada Trippier'in ceza sahasına bekletmeden yaptığı ortaya Kane kafasını uzattı ancak Hırvatistan savunması uzaklaştırdı. İngiltere 2. gole çok yaklaştı. Bu pozisyondan 12 dakika sonra Hırvatistan atağında Perisic, meşin yuvarlağa gelişine çok sert vurdu. Perisic'in vuruşunu Walker son anda çeldi.





68. dakikada Vrsaljko'nun sağ kanattan açtığı müthiş ortaya Perisic, İngiltere savunmasına rağmen dokundu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-1.





Golden 1 dakika sonra Perisic, İngiltere savunmasının hatasından faydalandı ve ceza sahasına girdi. Dar açıdan vuran Perisic, direğe takıldı. Hırvatistan son dakikalarda İngiltere karşısındaki baskısını arttırdı. Ceza sahasına açılan ortaya yarım voleyle gelişine vuran Mandzukic , Pickford'a takıldı.

Hırvatistan ile İngiltere arasındaki mücadelenin normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti.





109. dakikada Perisic'in ceza sahasına kafayla indirdiği topta savunmanın arkasına çok iyi sarkan Mandzukic , bu sefer Pickford'ı mağlup etti. 2-1





Kalan bölümde karşılıklı pozisyonlardan gol sesi çıkmayınca mücadeleyi kazanan Hırvatistan adını finale yazdırdı ve Fransa'nın rakibi oldu.





OPTA VERİLERİ:





Hırvatistan'ın çeyrek finalde Rusya'yla oynadığı maçta Andrej Kramaric'in golünde asisti yapan Mario Mandzukic , toplamda dördüncü gol katkısına ulaştı (3 gol & 1 asist). Hırvatlar adına Dünya Kupası'nda daha fazla gol katkısı yapan tek oyuncu Davor Suker (6).





İngiltere'nin 2018 Dünya Kupası 'nda attığı 11 golün sekizi duran toptan geldi. 1966'dan bu yana bir turnuvada daha fazla duran top golü bulan ülke yok (1966'da Portekiz de 8).





Harry Kane, İngiltere formasıyla sahaya çıktığı maçlarda çarşamba hariç haftanın her günü gol atmayı başardı. İngilizler adına haftanın tüm günlerinde rakip fileleri havlandırmayı başaran iki oyuncu var: Wayne Rooney & Frank Lampard.





2018 Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında rakip kaleye 15 isabetli şut çeken İngiltere , son üç karşılaşmada altı isabette kaldı. İngilizler yarı final oynadıkları diğer iki turnuva olan 1966'da Portekiz kalesine sekiz, 1990'da Almanya kalesine ise dört isabetli şut yollamıştı.





1998'deki turnuvayla birlikte Dünya Kupası'nda ikinci kez yarı finale çıkan Hırvatistan , bu süreçte Arjantin, İngiltere , İtalya, Portekiz ve İspanya (birer) gibi ülkeleri geride bıraktı. Son 20 senede daha fazla yarı final gören üç Avrupa ülkesi var: Almanya (4), Fransa (3) ve Hollanda (3)





2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla sekiz farklı oyuncu gol attı. Bu turnuvada daha fazla golcü çıkaran tek ülke Belçika (9).





Dünya Kupası'nda üçüncü kez yarı finale yükselen İngiltere , 1966'daki turnuvada Portekiz'i 2-1 yendi ancak 1990'da Almanya'ya penaltılar sonucu mağlup oldu.





İngiltere ile Hırvatistan bugüne kadar yedi kez karşılaşırken; İngilizler dört, Hırvatlar iki galibiyet aldı (1B). Ayrıca iki ülke arasındaki bu yedi maçın altısı Çarşamba günü oynandı.