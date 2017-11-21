'Hırsızlığın millisi olur mu?'

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zor sorular: Yerli ve milliysen bunun cevabını vereceksin





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.





"DEMOKRASİ ASKIDA EKONOMİ TAM BİR FELAKET. EĞİTİM POLİTİKASINDAN HİÇ KİMSE MEMNUN DEĞİL"





Kılıçdaroğlu, "Rayından çıkmış bir Türkiye var. İç politikada, dış politikada felaket bir tablo var. Ekonomi tam bir felaket. Eğitim politikasından hiç kimse memnun değil. Yürütme, yasma, yargı askıya alınmış durumda. Bir anlamda Demokrasi askıya alınmış durumda" dedi.





"MEMLEKET, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER İLE BİR KİŞİNİN İRADESİ İLE YÖNETİLİYOR"





Kılıçdaroğlu, "Memleket, Kanun Hükmünde Kararnameler ile bir kişinin iradesi ile yönetiliyor. Bu anlayış, yapı Türkiye'yi taşıyamaz. Hukuk da askıda" dedi.





"GÜCÜNÜ SARAYDAN ALAN YARGI YARGI DEĞİLDİR. SARAYIN KÖLESİDİR"





Kılıçdaroğlu, "Aşağıdaki mahkemeler yani siyasi otoritenin emrinde olan mahkemeler, ne AYM ne Yargıtay'ı hiç kimseyi dinlemiyor. Güçlerini hukuktan değil saraydan alıyorlar. Gücünü saraydan alan yargı, yargı değildir. Sarayın kölesidir. Bunlar bu ülkeye hakkı hukuku adaleti getiremezler" dedi.





"AĞAN, DAYIN, PAŞAN, PARAN VARSA TAMAM BİR DE KAYINPEDERİN VARSA DIŞARDASIN"





Kılıçdaroğlu, "'F... ile mücadele ediyoruz' diyorlar. Hangi F... ile mücadele ediyorsun? Gazeteciler, milletvekilleri, öğretim üyeleri, askeri öğrenciler hapiste. Asıl darbe girişiminde bulunanlar keyif içinde yaşıyorlar. Ağan, dayın, paşan, paran varsa tamam bir de kayınpederin varsa dışardasın" dedi.





"GAZETECİLER 3 KEZ MÜEBBETLE YARGILANIYORKEN MECLİS'İ BOMBALAMA EMRİ VEREN BİR KEZ MÜEBBETLE YARGILANIYOR"





Kılıçdaroğlu, "Gazeteciler 3 kez müebbetle yargılanıyorken Meclis'i bombalama emri veren bir kez müebbetle yargılanıyor. Böyle adalet olur mu?" dedi.





"SEN MİSİN BEN MİYİM YERLİ VE MİLLİ ÇIKACAĞIZ MİLLETİN ÖNÜNE"





Kılıçdaroğlu, "Dolar bozdurun diye bağırıyorlar. Dolarları oraya gönderiyorsun. Vatandaşın cebinde yok Dolar. Asıl sen getir dolarları burada bozdur. Ahlaki de değil ayrıca. Söz veriyorsunuz sonra kaçıyorsunuz. Sevgili Erdoğan; çocuklarının, dünürünün, eniştenin, kardeşinin eski özel kalem müdürünün yurt dışında vergi cennetlerinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor musun? Sordum tık yok. Bunun cevabını bekliyorum, sen misin ben miyim yerli ve milli çıkacağız milletin önüne. Benim, çocuklarımın, dünürümün, yedi göbek sülalemin bir dolar hesabını bulursan gel bana söyle kusura bakma diyeceğim. Yerli ve milli isen bunun cevabını vereceksin" diye konuştu.





"BİLİNÇLİ OLARAK FAİZİ İNDİRMİYORSUN ÇIKAR BİR KHK FAİZ SIFIR OLMUŞTUR DE"





Kılıçdaroğlu, "İstediğin kadar CHP, ey Kılıçdaroğlu de. Ben sana basit Bilal'e anlatır gibi anlattım. Her zaman soracağım, yerli ve milli bırak bu ayakları. Kaç milyon dolar paran var? Önce onları çıkar. Bu paralar nerede? Sevgili Erdoğan yine bağırıyor. Vay efendim diyor, 'Faiz lobisine çalışıyorsunuz başka bir şey yok. Bu ülkede finans sektörü götürüyor parayı bu kadar yüksek faizle kredi verirseniz yatırım olmaz' diyor. Öyle anlaşıyor ki memleketi Fransızlar yönetiyor bizim haberimiz yok. 15 yıldır bu ülkeyi sen yönetmiyor musun? Öyle ki kızdığın adamı 'atın içeri diyorsun' atıyorlar. Şu ihaleyi buna ver diyorsun. Ne kanunu, ihalesi. Bilinçli olarak faizi indirmiyorsun çıkar bir KHK faiz sıfır olmuştur de. Kimden şikayet ediyorsun? MB'den şikayet ediyor atamayı sen yaptın. Trump'ın imzası mı var? Yok. Sen masum bir adam değilsin memleketi felakete sürüklüyorsun. Bak dolar aldı başını gidiyor" açıklamasında bulundu.





"DOLAR, EURO ALDI BAŞINI GİDİYOR MİLLET SİZİN PALAVRALARINIZA ARTIK KANMIYOR BIKTI"





Kılıçdaroğlu, "Bütün ekonomi kararlarını bunlar alıyor, faiz bunlar yüzünden yükseliyor. Dolar, Euro aldı başını gidiyor. OHAL'i kaldırın diyoruz, bütün yetki bende olacak diyor. Bu memlekete gelen bütün felaketlerin bütün sorumlusu sensin arkadaş. Bütün bu ekonomik tabloda CHP yüzünden olacak diyecekler ama diyemiyorlar. Millet sizin palavralarınıza artık kanmıyor bıktı" dedi.





"RIZA SARRAF İÇİN NİYE TELAŞA KAPILIYORSUN?"





Rıza Sarraf davasına ilişkin Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Sıra Rıza Sarraf'a geldi. Bu çok önemli bir adam biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı gitti ABD'ye iade edin diye tık yok. Sonra 2 kez nota verdiler. Rıza Sarraf için neden bu kadar çok telaşa kapılıyorsun? Ben merak ediyorum bu Kuzey Irak'ta bizim askerlerin başına çuval geçirildiğinde nota verildi mi, verilmedi.





RIZA SARRAF SUÇ ORTAĞI DA ONUN İÇİN. ŞİMDİ AĞLIYORLAR BU MİLLİ DAVA DİYE





Rıza Sarraf suç ortağı da onun için. Sarraf'ın devlet protokolünde yeri vardı. İran, Zencani ile Sarraf'ı yargıladı, İran'ı zarara uğrattınız dedi. Biz dosyanın üstünü kapattık. Şimdi ağlıyorlar bu milli dava diye. Hırsızlığın, yolsuzluğun millisi olur mu? Bizi kandıramazlar. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Kimin köşeyi döndüğünü biliyoruz. Kimin ayakkabı kutularında para topladığını da gayet biliyoruz. İkinci birisi daha var fesli deli Kadir. Atatürkçü mü oldu ne oldu?"





"BU İKİ SORUYA AÇIK NET CEVAP BEKLİYORUM. GÖZLERİNDEN ÖPERİM SEVGİLİ ERDOĞAN"





Kılıçdaroğlu, "30 milyar doları Suriyelilere harcadık diyorlar. 30 milyar doları nerede ne zaman harcadın? Bu iki soruya açık net cevap bekliyorum. Gözlerinden öperim sevgili Erdoğan" dedi.