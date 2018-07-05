Samanyolu Haber /Gündem / Hırsızlar müzeden ölümcül zehri çaldı /05 Temmuz 2018 00:24

Hırsızlar müzeden ölümcül zehri çaldı

Hollanda'nın Leiden kentindeki Boerhaave Ulusal Müzesi'ne giren hırsızlar, bir kavanoz ölümcül zehir çaldı. Müze yetkilileri ve polis, hırsızlara zehre asla dokunmamaları ve derhal kendileriyle temas kurmaları çağrısı yapıyor.

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Salı gecesi Leiden'deki müzeye giren hırsızlar, içinde çeşitli eşyaların bulunduğu bir kasayı çaldı. Yapılan inceleme sonunda, kasada bir kavanoz da ölümcül zehir olduğu ortaya çıktı.

Kırmızı kapaklı bir kavanoz içinde bulunan ve kesme şekerden biraz daha küçük siyah blok halindeki zehrin, Güney Amerika yerlileri tarafından kullanılan "curare" olduğu açıklandı.

Güney Amerikalı yerlilerin, avcılıkta okların ucuna sürdüğü "curare"nin son derece öldürücü olduğu belirtiliyor. Kas gevşetici etkiye sahip olan zehir, nefes almayı durduruyor.

Bu zehir avcılığın yanısıra, ölüm cezalarının uygulanmasında da kullanılyor. Amsterdam Özgür Üniversite öğretim üyesi Prof. Jacob de Boer'a göre, çalınan zehrin miktarı kesinlikle ölümcül.

Bu nedenle polis ve müze yetkilileri, hırsızlara "kesinlikle zehre dokunulmaması" ve derhal kendileri ile temas kurulması çağrısında bulundu.

Boerhaave Ulusal Müzesi Müdürü Amito Haarhuis, zehri koleksiyona almak istemediklerini, ancak kendilerine hediye edildiği için geri çeviremediklerini de söyedi.

'Zehrin yanında bir miktar da para vardı'
Özel bir şirket aracılığıyla doğru bir şekilde zehri elden çıkarmak istediklerini anlatan müze müdürü, bu süreçte herhangi bir kazaya meydan vermemek için kasada sakladıklarını vurguladı.

Haarhuis'e göre, zehrin çalınması bilinçli değil. Asıl para kasasını hedef alan hırsızlar, farkında olmadan kasanın içindeki zehri de götürdü.

Müze müdürü, depodaki kasada, zehrin yanı sıra, bir miktar da para bulunduğunu söyledi ancak miktarını açıklamadı.

İlk belirlemelere göre müzeye giren hırsızlar, ölümcül zehrin de saklandığı kasa dışında herhangi bir eşyaya dokunmadı.
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