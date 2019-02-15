Samanyolu Haber /Dünya / Hindistanlı entelektüel en zor zamanda Hizmet'i yazdı: Kökeni, söylemi, vaatleri /15 Şubat 2019 16:47

Hindistanlı entelektüel en zor zamanda Hizmet'i yazdı: Kökeni, söylemi, vaatleri

Gülen Hareketi'ni inceleyen Hindistanlı yazar Prof. Dr. Anwar Alam'ın kitabı FOR THE SAKE of ALLAH (Allah rızası için) çıktı

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Hindistanlı bir entelektüel olan Prof. Alam'ın Hizmet Hareketi'ni, var olduğu günden bu yana geçirdiği en zor zamanlarında inceleyip yazdığı kapsamlı kitabı 'For the Sake of Allah' çıktı.

Prof. Dr Alam, Dünya’da geçmişte ve şu an bulunan dini motifli bütün sosyal hareketleri inceleyerek bunlar hakkında çalışma yürüten bir aydın olarak bilinirken on yıldır Hizmet Hareketi'ne yönelik yaptığı incelemenin ürünü olan kitap meraklısına çom şey vadediyor.

Hizmet Hareketini insanlara otantik ve kapsayıcı bir şekilde anlatmasının yanı sıra hareketin kökenini, gelişmesini, söylemini Güney Asya’nın bakış açısıyla anlatan Prof. Alam'ın çalışmasını hareketin ciddi kriz yaşadığı 2016 ve sonrasındaki gelişmelerin ışığında tamamladı.

Kitabı hazırlarken Hizmeti çok yakından bizzat gözlemlediğini ifade eden yazarın kitabı AMAZON ÜZERİNDEN de satın alınabiliyor.
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