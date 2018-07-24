Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'da yine WhatsApp linci /24 Temmuz 2018 02:42

Hindistan'da yine WhatsApp linci

Hindistan’da, WhatsApp üzerinden yayınlanan sahte haber yüzünden çocukları kaçırmakla suçlanan bir kadının linç edildiği belirtildi.

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Sky News'un haberine göre, kadının cesedi Madhya Pradesh Eyaleti'nde bir ormanlık alanda bulundu. Yerel sakinler, bölgede çocukları kaçıran bir çetenin faaliyet gösterdiği yönünde WhtasApp'ta yayılan sahte haber yüzünden kadını ölene kadar dövdü.

Polisin şu ana kadar 9 kişiyi gözaltına aldığı, birkaç zanlının daha yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Ülkede son aylarda viral olan WhatsApp mesajlarında çocuk kaçırma ve benzeri olaylarla ilgili olarak suçlanan 20'den fazla kişi linç edilmişti. Vatandaşların telefonlarına çocukların kaçırıldığı, öldürüldüğü ve tecavüz edildiği yönünde mesajlar geliyor.

Hindistan hükümeti, ülkede 200 milyon kişi tarafından kullanıldığı bilinen WhatsApp'ın 'yönlendirme' hizmetlerini kısıtladığını açıklamıştı. Ayrıca WhatsApp'ı yasal yollara başvurmakla tehdit eden hükümet şirketten yeni tedbirleri devreye sokmasını talep etmişti.
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