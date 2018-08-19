Hindistan'da sel: 350 ölü

Kerala Eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan faciada 160'tan fazla kişinin öldüğünü doğruladı. Son 36 saatte yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Vijayan, 200.000'den fazla kişinin hükümetin kurduğu 1200'den fazla kampa sığındığını söyledi.







Günlerdir süren yağmurun bugün azalmasıyla birlikte kurtarma çalışmaları hızlandırıldı. Operasyonlara hava kuvvetleri ve donanmaya ait helikopterler de destek veriyor.







Beş bine yakın kişinin taşan nehirler nedeniyle mahsur kaldığı tahmin ediliyor.





Bazı bölgeler halen su altında bulunsa da Hindistan Meteoroloji Departmanı eyalet genelindeki kırmızı alarmı sonlandırdı.





Bölgesi selden etkilenen yerel siyasetçi Saji Cherian sahadaki durumu anlatırken canlı yayında göz yaşlarını tutamadı ve "Bize lütfen helikopter gönderin, yoksa buradaki insanlar ölecek. Başka kurtuluşumuz yok" dedi.







