Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan şehirlerin Müslüman isimlerini değiştiriyor /13 Kasım 2018 22:20

Hindistan şehirlerin Müslüman isimlerini değiştiriyor

Hindistan hükümeti ülkedeki bazı şehirlerin isimlerini, ülkeyi yöneten Müslüman krallar tarafından değiştirilmeden önceki anlamlarını geri verdiğini iddia ederek değiştirdi.

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Euronews'in haberine göre bu şehirlerden Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Faizabad, Hinduizm'in tanrılarından Rama'nın doğum yerine yakınlığı gerekçesiyle ismi değiştirilerek Ayodhya yapıldı.

Allahabad şehrinin adı da Prayagraj olarak değiştirildi.

Uttar Pradeş eyaleti başbakanı Yogi Adityanath, Ayodhya'nın "onur, gurur ve prestij" sembolü olduğunu ifade eden Adityanath, şehrin Kral Rama ile özdeşleştiğini vurgulayarak, "Kimse Ayodhya'ya haksızlık yapamaz." dedi.

Havaalanı ve caddelerin isimleri de değiştiriliyor

Adityanath, şehirde Kral Rama'nın adının verileceği yeni bir havaalanı ve Kral Rama'nın babası Kral Dashrath'ın adına bir tıp fakültesi kurulacağını da duyurdu.

Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindular tarafından kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

Hindistan'da şehirlerin isimlerinin değiştirilmesi sadece Uttar Pradesh eyaleti ile sınırlı değil.

Başbakan Narendra Modi liderliğindeki iktidar partisi Bharatiya Janata Party'nin (BJP) yönettiği başka eyaletlerde de, şehir, cadde ve havaalanlarının isimleri değiştiriliyor.

Ülkenin batısındaki Gujarat eyaletindeki BJP hükümeti de Ahmedabad şehrinin adını Karnavati olarak değiştirmeyi öngören bir düzenleme hazırlığında.

Güneybatıdaki Telengana eyaletinin başkenti Hyderabad şehri için düşünülen isim ise Bhagyanagar.

Bazı uluslararası gözlemciler hükümetin Müslüman isimlere sahip şehirlerin adlarını değiştirmesinin, Hindistan'ın 1947'de bağımsızlığına kavuşmasından itibaren ülkenin politik ve sosyal görünümünü belirleyen çok kültürlülüğüne meydan okuduğu görüşünde.

Milliyetçi Hindu siyasetçi Narendra Modi'nin liderliğindeki BJP 2014 yılındaki seçimlerde Kongre Partisi karşısında zafer kazanarak iktidara gelmişti.
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