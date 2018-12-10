Hindistan Merkez Bankası Başkanı bakın neden istifa etti

Hindistan Merkez Bankası (RBI) Başkanı Urjit Patel “kişisel nedenlerle” görevinden istifa ettiğini duyurdu. Patel ile Mondi hükümeti arasında RBI’nın özerkliği konusunda bir süreden bu yana tartışma yaşanıyordu.





MONDİ MERKEZ BANKASININ REZEVLERİNİ İSTİYORDU

Başbakan Narenda Mondi, kredilere sınırlamaların azaltılması isterken, RBI’nın rezervlerine ulaşım imkanı elde etmeye çalışıyordu.





RBI eski Başkanı Rajan yaptığı açıklamada, “Tüm Hintililer Başkan Patel’in istifasından endişe duymalı” dedi. Hindistan’da hükümet, 30 Ekim’de kamu çıkarı olan konularda Hindistan Merkez Bankası Başkanı’na direktif vermek için Banka’nın yasasında yer alan ancak daha önce hiç kullanılmamış yetkilere başvurmuştu.





Hükümet, Hindistan MB (RBI) Başkanı’na RBI Yasası’ndaki yetkiler çerçevesinde son haftalarda banka dışı finansal şirketler için likiditeden, zayıf bankalar için sermaye zorunluluklarının azaltılmasına ve küçük-orta ölçekli işletmeler için kredilerin gevşetilmesine kadar çeşitli alanlarda mektuplar göndermişti.