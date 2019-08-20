Hindistan için tarihi adım: Ay yörüngesine girdi

Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu ISRO, Sriharikota Uzay İstasyonu'ndan 22 Temmuz'da fırlatılan uzay aracının bugün yerel saatle 04.32'de yörüngesine oturduğunu açıkladı.







Chandrayaan-2'nin toplam 384 bin kilometrelik yolculuğunu tamamlayarak 6-7 Eylül'de Ay'ın, hakkında çok az şey bilinen güney kutbuna inmesi planlanıyor.





Ay'ın 'karanlık yüzü'ne ilk kez inilecek





Daha önce Ay'ın "karanlık yüzü" olarak bilinen güney kutbuna inilmemişti.





Hindistan, her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde ABD, Çin ve eski Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'ın yüzeyine "yumuşak iniş" yapmayı başaran 4. ülke olacak.





Hindistan Ay'a ilk yolculuğunu (Chandrayaan-1) 2008'de gerçekleştirmişti. Uzay aracı Ay'a inmeden radarlarıyla su aramıştı.





Chandrayaan-2 ise Ay'da su ve mineral arayacak, ayrıca Ay sarsıntılarını ölçecek.





Hindistan, Chandrayaan-2'de en güçlü roketini kullandı. Geosynchronous Uydu Fırlatma Aracı 640 ton ağırlığında ve 44 metre boyunda.





2014'te Mars'ın yörüngesine uydu yerleştiren dördüncü ülke olan Hindistan 2017'de tek seferde 102 uyduyu uzaya göndererek rekor kırmıştı.





Hindistan Başbakanı Narendra Modi ülkesinin uzay programını öncelikli hedeflerinden biri olarak görüyor.





145 milyon dolara mal olan son uzay yolculuğuna karşı çıkanlar ise hükümetin önce yoksulluğu ortadan kaldırmaya odaklanması gerektiğini söylüyor.