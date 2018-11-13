Hillary Clinton'ın eski danışmanlarının iddiası: '2020'de yeniden aday olacak'









Clinton'ın eski danışmanlarından Mark Penn ve eski Demokrat Partili siyasetçi Andrew Stein, Amerikan Wall Street Journal gazetesinde birlikte kaleme aldıkları makalede, "Hillary Clinton'ın ülkenin ilk kadın başkanı olma yolunda henüz tamamlanmamış bir misyonu ve Trump'a karşı kişisel hıncı var" dedi.





Trump, seçim kampanyası sırasında Clinton'ı hapse attıracağını söylemişti.





'Trump'ı yenecek bir stratejiyle geri gelecek'

Penn ve Stein'in makalesinde ise şu ifadeler yer aldı:





"Clinton, bu küçük düşürücü yenilgisinden sonra siyasi kariyerinin bir amatörün elinde son bulmasına izin vermeyecek. Clinton'ın 2016'da nerede yanlış yapıldığını değerlendirmek için önünde 2 yılı var. 'Aday olmayacağım' açıklamalarına bakmayın. Obama ve (eşi Bill) Clinton da son ana kadar aday olmayacaklarını söylemişti. Trump'ı yenecek bir stratejiyle geri gelecek."



