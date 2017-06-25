Samanyolu Haber /Gündem / Hilal görüldü! Bu sene bayram her yerde ortak kutlanacak /25 Haziran 2017 00:22

Hilal görüldü! Bu sene bayram her yerde ortak kutlanacak

Her sene büyük tartışmalara sebep olan hilal görüldü mü, görülmedi mi tartışmasında bu sene dünyada birlik sağlandı. Hilalin görülmesiyle Pazar gününün bayramın birinci gün olduğu yönünde ortak görüş sağlandı

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Müslümanların heyecan ve özlemle beklediği Ramazan bayramı bu sene birlikte ihya edilecek.

Suudi makamlarının da hilalin görüldüğünü açıklamasıyla Arap alemi Pazar gününü bayram olarak kutlayacak. Türkiye'nin daha önceden astronomi ile tespit ettiği 25 Haziran tarihi bayram olarak kutlanacakken diğer dünya müslümanları son gece hilali çıplak gözle gözleyerek bayramı kesinleştiriyor. 

İlk olarak Umman'da görüldüğü belirtilerek verilen karar sonrası her sene yaşanan bayramda birlikte sağlanamama durumu bu sene yaşanmadı.

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