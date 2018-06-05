Hidayet Türkoğlu'na Erdoğan'dan dolar fırçası

Cumhuriyet Gazetesi'nin Basketbol federasyonuna yakın kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, 50 milyon dolara yakın şahsi serveti bulunan ve bu paranın büyük bölümünü Amerika’da değerlendirdiği söylenen Hidayet’e “Ekonomik kriz var, paranı Türkiye’ye getir örnek ol” mesajı gitti.





Ancak, ABD’deki yatırımlarını elden çıkartmak istemeyen Hido, sadece nakit parasının bir bölümünü transfer etti.





Bu durum Cumhurbaşkanının kulağına gitti ve Erdoğan da sinirlendi.





İşte bu iddialar Basketbol dünyasında geniş yankı buldu. Hidayet’in seçim sonrası koltuğunun riske girdiği de belirtiliyor.