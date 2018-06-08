Sözde Çatı davasında karar çıktı....

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Kazım Avcı ve Alaeddin Kaya’nın
ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi. Mahkeme Ali Çelik, Dilaver
Azim ve Abdülkadir Aksoy’un ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına
çarptırılmasına hükmetti. Kararlar oybirliğiyle alındı.
Hidayet
Karaca, kararın açıklanmasının ardından mahkeme başkanına
dönerek “Sağolun bayramdan önce yaptınız” deyince mahkeme başkanı da
gülümsedi.
Karar için heyet beklenirken, Sincan'dan SEGBİS'le
bağlanan Hidayet Karaca'nın Alaaddin Kaya'ya, "Alaaddin abi, üzülme
üzülme. Herşey gelir geçer. Sadece sizleri göremeyeceğim artık" diye
seslendiği duyuldu.