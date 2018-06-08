Samanyolu Haber /Gündem / Sözde Çatı davasında karar çıktı.... /08 Haziran 2018 20:31

Sözde Çatı davasında karar çıktı....

Ankara'da görülen Hizmet Hareketi'ne yönelik yürütülen kitlesel soykırımın 'çatı davası'nda karar açıklandı.

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Kazım Avcı ve Alaeddin Kaya’nın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi. Mahkeme Ali Çelik, Dilaver Azim ve Abdülkadir Aksoy’un ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Kararlar oybirliğiyle alındı. Hidayet Karaca, kararın açıklanmasının ardından mahkeme başkanına dönerek “Sağolun bayramdan önce yaptınız” deyince mahkeme başkanı da gülümsedi. Karar için heyet beklenirken, Sincan'dan SEGBİS'le bağlanan Hidayet Karaca'nın Alaaddin Kaya'ya, "Alaaddin abi, üzülme üzülme. Herşey gelir geçer. Sadece sizleri göremeyeceğim artık" diye seslendiği duyuldu.
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