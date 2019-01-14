Samanyolu Haber /Kültür / 'Hicret ve Cihad-ı Ekber' /14 Ocak 2019 14:08

'Hicret ve Cihad-ı Ekber'

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 13 Ocak tarihli Bamteli sohbeti yayınlandı

Hicret ve Cihad-ı Ekber

Muhterem Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı:

* “Bizim uğrumuzda gayret gösterip mücâhede edenlere elbette muvaffakiyet yollarımızı gösteririz.”

* “Cihâd-ı asgardan cihâd-ı ekbere dönüyoruz!”

* “Baksana kendi hevâ ve hevesini ilah edinen, ilmi olduğu halde Allah’ın kendisini şaşırtıp, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözlerine de perde çektiği kimsenin haline!..”

* Hakk’a adanmış ruhlar, haritadaki konumunu dahi bilmedikleri yerlere irâdî hicret ile gittiler; gittiler ve “cihâd-ı ekber” yörüngesinde, hal ve temsil kanatlarıyla mücâhede ettiler.

* Hicret, Mücâhede ve Sabır… Ah bunu bir bilselerdi!..

* Burada çektikleriniz ötede tatlı birer menkıbeye dönüşecek; gözlerinizin görmediği, kulaklarınızın duymadığı ve akıllarınızın alamayacağı güzellikler içinde o menkıbeleri birbirinize anlatıp sohbet edeceksiniz.

* “Dünyayı kesben değil; kalben terk etmek lazım!”

* Hizmetlerin “Kur’ânî Makuliyet” etrafında toplanmış adanmış ruhlarca yapıldığını göremeyen basar ve basiret mahrumları “Milyarlara hükmediyor!” diyorlardı; keşke anlayabilselerdi!..

* “Kim gönül yıkar ise, iki cihan bedbahtı…”

Bütün sohbetlere herkul.org ve ozgurherkul.org sitelerinden ulaşabileceğiniz gibi, bu sohbeti de hem ses/video olarak hem de yazıya dökülmüş haliyle ŞU LİNKTE bulabilirsiniz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Hicret ve Cihad-ı Ekber' Sonraki Haber >>

Hicret ve Cihad-ı Ekber

Hicret ve Cihad-ı Ekber

Belediye başkanı sahnedeyken bıçaklandı

Belediye başkanı sahnedeyken bıçaklandı

CHP'den belgesel: Man Adası Gerçekleri

CHP'den belgesel: Man Adası Gerçekleri

Görenlerin ağzını açık bırakan kurtarma operasyonu

Görenlerin ağzını açık bırakan kurtarma operasyonu

İlginç soygun kameralara yansıdı!

İlginç soygun kameralara yansıdı!

Telefon kullanırken arabanın altında kaldı

Telefon kullanırken arabanın altında kaldı

Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza

Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza

Kızını montunun kapüşonundan çekerek sürükledi

Kızını montunun kapüşonundan çekerek sürükledi

Okyanus ortasında günlerdir yanıyor

Okyanus ortasında günlerdir yanıyor

Motoru bir türlü yakalayamadılar

Motoru bir türlü yakalayamadılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:34:53