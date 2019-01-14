'Hicret ve Cihad-ı Ekber'

Muhterem Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı:





* “Bizim uğrumuzda gayret gösterip mücâhede edenlere elbette muvaffakiyet yollarımızı gösteririz.”





* “Cihâd-ı asgardan cihâd-ı ekbere dönüyoruz!”





* “Baksana kendi hevâ ve hevesini ilah edinen, ilmi olduğu halde Allah’ın kendisini şaşırtıp, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözlerine de perde çektiği kimsenin haline!..”





* Hakk’a adanmış ruhlar, haritadaki konumunu dahi bilmedikleri yerlere irâdî hicret ile gittiler; gittiler ve “cihâd-ı ekber” yörüngesinde, hal ve temsil kanatlarıyla mücâhede ettiler.





* Hicret, Mücâhede ve Sabır… Ah bunu bir bilselerdi!..





* Burada çektikleriniz ötede tatlı birer menkıbeye dönüşecek; gözlerinizin görmediği, kulaklarınızın duymadığı ve akıllarınızın alamayacağı güzellikler içinde o menkıbeleri birbirinize anlatıp sohbet edeceksiniz.





* “Dünyayı kesben değil; kalben terk etmek lazım!”





* Hizmetlerin “Kur’ânî Makuliyet” etrafında toplanmış adanmış ruhlarca yapıldığını göremeyen basar ve basiret mahrumları “Milyarlara hükmediyor!” diyorlardı; keşke anlayabilselerdi!..





* “Kim gönül yıkar ise, iki cihan bedbahtı…”



