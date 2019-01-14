'Hicret ve Cihad-ı Ekber'

Muhterem Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı:
* “Bizim uğrumuzda gayret gösterip mücâhede edenlere elbette muvaffakiyet yollarımızı gösteririz.”
* “Cihâd-ı asgardan cihâd-ı ekbere dönüyoruz!”
* “Baksana kendi hevâ ve hevesini ilah edinen, ilmi olduğu halde Allah’ın kendisini şaşırtıp, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözlerine de perde çektiği kimsenin haline!..”
* Hakk’a adanmış ruhlar, haritadaki konumunu dahi bilmedikleri yerlere irâdî hicret ile gittiler; gittiler ve “cihâd-ı ekber” yörüngesinde, hal ve temsil kanatlarıyla mücâhede ettiler.
* Hicret, Mücâhede ve Sabır… Ah bunu bir bilselerdi!..
* Burada çektikleriniz ötede tatlı birer menkıbeye dönüşecek; gözlerinizin görmediği, kulaklarınızın duymadığı ve akıllarınızın alamayacağı güzellikler içinde o menkıbeleri birbirinize anlatıp sohbet edeceksiniz.
* “Dünyayı kesben değil; kalben terk etmek lazım!”
* Hizmetlerin “Kur’ânî Makuliyet” etrafında toplanmış adanmış ruhlarca yapıldığını göremeyen basar ve basiret mahrumları “Milyarlara hükmediyor!” diyorlardı; keşke anlayabilselerdi!..
* “Kim gönül yıkar ise, iki cihan bedbahtı…”
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