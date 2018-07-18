Hiçbir tahmini tutmayan Başdanışman 'yabancının sattığını alın' dedi

Bulut benzer bir tavsiyeyi de 2017 yılında dolar karşısında yapmıştı. Bulut yükselen kur karşısında, “Sakın bulaşmayın bu kur geri dönecek.” demişti. Kurun da 3,54-3.34 bandına gireceğini iddia etmişti.





Bulut, Star gazetesindeki köşe yazısında “Yabancılar ne satıyorsa alın! Sonra geri dönüp onlara daha pahalıya satacaksınız” ifadelerini kullandı.





Bulut’un “Yabancılar ne satıyorsa korkmadan alın!” başlıklı yazısında şu ifadeler öne çıktı:





“‘Yabancılar satıyor’ dediklerinde, akıllı olanların, işi bilenlerin mal topladıkları yıllar sonra ortaya çıktı. Bu yüzden size şunu söylüyorum: Türk şirketleri altın ve dolar, hatta euro bazında tarihi dip seviyelerden işlem görüyor. Hazine bonolarında ciddi getiri var. Size tavsiyem kısa vadeli düşünmeyin ve Türkiye’ye güvenerek yabancılar ne satıyorsa alın.”





Dolar hedefini tuturamadı





2017 doların düşeceğini söyleyen Bulut, o dönemki artışının suni olduğunu iddia etmişti. Bulut, “3.54-3.34 bandına girecek. Burayı test edecek daha önce iki kere test etti. 3.52’den tepki geldi. 3.90 üzerinde bu millete dolar aldıran nokta nokta nokta orayı söylemeyeceğim. Neredesiniz? Çıkın bu milletten özür dileyin. 3.50’de 3.60’da 3.80’de 3.94’te ekranları kırdık hatırlarsanız. Sakın bulaşmayın bu kur geri dönecek diye. O günlerde tweet atanlar yazı yazanlar, adamsanız çıkın da özür dileyin. Bankaların araştırma departmanları, o ekonomi kanallarının çok bilenleri, neredesiniz? Çıkın bu milletten özür dileyin. Tabi Hükümet düşecekti, Cumhurbaşkanı düşecekti. Dolar 5 lira olacaktı. Felaket tellalları çıkın bu milletten özür dileyin” ifadelerini kullanmıştı.