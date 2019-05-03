Samanyolu Haber /Gündem / Hiçbir resmi sıfatı olmayan Binali Yıldırım neden Çankaya Köşkü'nde oturuyor? /03 Mayıs 2019 13:52

Hiçbir resmi sıfatı olmayan Binali Yıldırım neden Çankaya Köşkü'nde oturuyor?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal şu an sadece milletvekili sıfatı taşıyan Binali Yıldırım'ın halen Çankaya Köşkü'nde ikamet etmesini Meclis gündemine taşıdı.

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Başbakanlığı döneminde başbakanlık bünyesinde bulunan Çankaya Köşkü'nde oturmaya başlayan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı seçilince de ikametini değiştirmedi.

TBMM Başkanlığı'ndan istifa ederek 31 Mart seçimlerinde AKP'nin İstanbul belediye başkan adayı olan Yıldırım halen köşkte oturuyor.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis’e verdiği soru önergesinde, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Çankaya Köşkü'nde oturmasını gündeme getirdi.

Tanal, "Sadece milletvekili sıfatı taşıyan Binali Yıldırım'ın, şu anda eski Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde oturması ve maaşları devlet tarafından ödenen personelin hizmetine koşuşturması saltanat sürmek midir, keyfilik midir, yasaya uygun mudur?" diye sordu.
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