Hiçbir dönemde böyle hukuksuzluk yaşanmadı...

Yürek yakıcı mesajlardan biri daha:

Bir Cumartesi günü jandarmalar gelip 55 günlük eşimi götürdüler. Hakkında yakalama kararı varmış. 20 gün boyunca KOM Şubede tutuldu ve psikolojik işkence gördü. Eşimin anlatımıyla polisler “Burası otel değil!” diyerek psikolojik şiddet uyguladılar. En temel ihtiyaçları sağlanmadı. Tuvalette soğuk şişe sular ile banyo yapmaya çalıştı. 86 kilo girdiği 20 günlük gözaltından 75 kilo çıktı. Yargılanmış ve cezası verilip kesinleşmiş gibi muamele gördü. Avukatımız bile bir kenara çekilip, “Müvekkiline söyle, itirafçı olsun” baskısı defaatle uygulandı.





Eşim hakkındaki iddia: “Ortaokulda abilere gitmek!!!” Bu iddia dışında eşimle alâkalı; lise, üniversite, meslek hayatına dair herhangi bir iddia ve şüphe vs. kesinlikle yok.





Sulh ceza hakimliğinde yapılan sorgusunda hiçbir şekilde yedi sülâlesinin irtibatı bulunmadığı bir örgüte üye olmak suçlamasıyla ve henüz dijital delillerin incelenmemis olması gerekçesiyle tutuklandı. Halbuki dijital deliller mahkemenin elinin altında artık! Eşim nasıl delil karartabilir? Keza ceza ehliyetinin dahi bulunmadığı bir yaşta “abilere gitmek” diye bir “suç”la itham edilebilir mi?





Cezaevindeki şartların da gözaltı şartlarından farksız olduğunu gördük. Telefon görüşmesi, mektup göndermek ve almak, dışarıdan kitap verilmesi yasak. 21. yüzyılda tecrit hali yaşıyoruz. 7 ya da 17 kişilik olduğunu bildiğimiz koğuşlarda 47 kişiye kadar tutuklular iç içe yaşıyor. Yer olmadığı için koridorlarda yatan insanlar var. Tutukluların dilekçelerine kesinlikle cevap verilmiyor.





Eşimin Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuru ancak 4 ay sonra mahkemeye iletilmiş! Ocak ayının tutukluluk inceleme yazısı Mart ayında tutuklu eşime ancak ulaşıyor.





Tutuklu yakınları görüş için geldiklerinde kapalı görüşlerde 3 saat, açık görüş için geldiklerinde ise 6 saate yakın sırada bekliyorlar. Ve cezaevi şartları yeterli olmadığı için her görüş tam bir izdihama dönüşüyor.





Suçsuzluğunun çok yakında anlaşılacağına inandığım eşim, hangi somut suç delilleri ile 5 aydır tutuklu? Sırf o tutuklu olduğu için ben hangi gerekçeyle mesleğimden ihraç edildim? Sesimizi hukuksuzluktan bîhaber milyonlara duyurun. Hukuk herkese lâzım.