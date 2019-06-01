Samanyolu Haber /Gündem / Hiç haberi yokmuş gibi... 'İSPARK'ın zarar etmesi kafama yatmadı, gelince anlayacağız' /01 Haziran 2019 11:02

Hiç haberi yokmuş gibi... 'İSPARK'ın zarar etmesi kafama yatmadı, gelince anlayacağız'

TV5 televizyonuna konuk olan AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İSPARK'ın zarar etmesiyle ilgili "Benim de kafama yatmadı, ben de anlam veremedim" dedi.

Yıldırım: İSPARK'ın zarar etmesi kafama yatmadı, gelince anlayacağız

Sunucunun İSPARK nasıl zarar ediyor sorusuna Binali Yıldırım, "Onu ben de anlamış değilim. Benim de kafam almıyor (İSPARK'ın zarar etmesine) ben de anlam veremedim. Göreve gelirsek anlayacağız" dedi.

Program sunucusu gazeteci Yılmaz'ın, Yıldırım'a 'AKP eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı neden ziyaret ettiniz?' sorusuna da Yıldırım dikkat çeken bir cevap verdi.

Yılmaz'ın 'Kadir Topbaş'ı neden ziyaret ettiniz?' sorununa Yıldırım, "Kadir Topbaş bizim belediye başkanlığımızı yaptı çok da başarılı belediye başkanıydı. Belediye başkanlığından ayrıldı diye bizim selamı sabahı kesmemiz mi gerekiyor? Kadir Beyle bir hukukumuz var. Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanlığı'ndan başlayan Beyoğlu Belediye Başkanlığı'ndan Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan birlikte yaptığımız birçok proje var. Bir hukukumuz var yani. Belediye başkanlığını bıraktı diye bütün defteri kapatacağız hafızamızdan silecek miyiz?" şeklinde cevap verdi.
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