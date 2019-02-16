Samanyolu Haber /Gündem / Heyelanı fark etmedi Polis aracının üstüne uçtu /16 Şubat 2019 22:41

Heyelanı fark etmedi Polis aracının üstüne uçtu

ABD'nin Bristol şehrinde polis kamerası kendi kazasını kaydetti .

Heyelanı fark etmedi Polis aracının üstüne uçtu

 Aracının güvenlik kameralarına takılan görüntülerde heyelanı fark etmeyen sürücünün talihsizliği görülüyor. Heyelandan düşen kayalara çarpan araç takla atıp polis aracının üzerine düşüyor
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