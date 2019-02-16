Samanyolu Haber
Heyelanı fark etmedi Polis aracının üstüne uçtu
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Heyelanı fark etmedi Polis aracının üstüne uçtu
/
16 Şubat 2019 22:41
Heyelanı fark etmedi Polis aracının üstüne uçtu
ABD'nin Bristol şehrinde polis kamerası kendi kazasını kaydetti .
Heyelanı fark etmedi Polis aracının üstüne uçtu
Aracının güvenlik kameralarına takılan görüntülerde heyelanı fark etmeyen sürücünün talihsizliği görülüyor. Heyelandan düşen kayalara çarpan araç takla atıp polis aracının üzerine düşüyor
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Heyelanı fark etmedi Polis aracının üstüne uçtu
Sonraki Haber >>
Suudi zırhlı aracını imha edip kayda aldılar
Yemenli Şii Husi güçleri, Suudi Arabistan'ın Necran kentine düzenledikleri saldırı sırasında...
Akit Tv sunucusu ne yapacağını şaşırdı
LDP eski Genel Başkanı Cem Toker geçtiğimiz günlerde yandaş Akit Tv’ye konuk oldu. Toker, Türkiye’nin...
AKP yüzde 82 oy aldığı yerde yuhalandı
24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın yüzde 82,2 oranında oy aldığı Konya’nın...
Deniz Çakır'dan Sabah'a: Biraz vicdan ve insaf
Oyuncu Deniz Çakır, Sabah gazetesinin 'Başörtülü kızlara taciz görüntüleri' haberi üzerine...
Guaido orduya 8 gün süre verdi
Rusya, Çin ve Türkiye'nin de aralarında olduğu bir dizi ülke ise Maduro'yu Venezuela'nın meşru...
Ozan Arif Samsun'da toprağa verildi
13 Şubat'ta gırtlak kanseri tedavisi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden Ozan Arif...
Mısır Devlet Başkanı Sisi’den Türkiye'ye ağır suçlama
Mısır Devlet Başkanı Sisi’nin, Münih Güvenlik Konferansı’ndaki konuşmasında ülke ismi vermeden...
Eğitimde büyük iflas... Konkordato işe yaramadı
Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko’nun sahibi olduğu Ümit Eğitim ve Yayıncılık Hiz. Tic....
Türkiye'de en son kaçırılan iki kişi için Birleşmiş Milletler harekete geçti
Türkiye'de en son kaçırılan Yasin Ugan ve Özgür Kaya için Birleşmiş Milletler...
Trump, Ankara Büyükelçisi adayını açıkladı: David Satterfield
ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 1,5 yıldır boş olan Amerika’nın Ankara Büyükelçiliği...
İstanbul Barosu Feyzioğlu'nu uyardı: Devlete siper olma görevi, hukuka aykırılıkların görmezden gelinmesine neden olur
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nu, Adana Barosu'ndan sonra İstanbul Barosu...
'Meclis bombalandı mı' tartışmalarına Ahmet Nesin'den net cevap
Artıgerçek yazarı Ahmet Nesin ile Posta Gazetesi yazarı Nedim Şener arasında, 15 Temmuz darbe gecesi...
Tweet
Bu enflasyon Recep Tayyip Erdoğan enflasyonudur
Erdoğan'ın ziyaretinde ambulans krizi
Heyelanı fark etmedi Polis aracının üstüne uçtu
Akit Tv sunucusu ne yapacağını şaşırdı
AKP yüzde 82 oy aldığı yerde yuhalandı
Belediyeler tanzim eczane açsın...
İstinat duvarının çökme anı kamerada
Suudi zırhlı aracını imha edip kayda aldılar
'Ben Tayyip'i çok seviyorum ama konserinde kafama şişe atıyorlar'
Eyfel Kulesi önünde Sevgililer Günü'nde Türkiye'deki haksızlıkları anlattılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
'Meclis bombalandı mı' tartışmalarına Ahmet Nesin'den net cevap
Aşık-ı Sâdık : Fethullah Gülen Hocaefendi
Mısır Devlet Başkanı Sisi’den Türkiye'ye ağır suçlama
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
23:37:23