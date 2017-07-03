Hesaplama değişse de Enflasyonun ateşi düşmüyor...

TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,27 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,36 artış gerçekleşti.





AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 1,05 İLE EĞİTİM GRUBUNDA OLDU





Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde yüzde 1,03, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,52, ev eşyasında yüzde 0,48 ve konutta yüzde 0,31 artış gerçekleşti.





AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 1,25 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU





Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,06, ulaştırmada yüzde 0,84, haberleşmede yüzde 0,39 ve eğlence ve kültürde yüzde 0,14 düşüş gerçekleşti.





YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 21,70 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ





TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 14,34, ulaştırma yüzde 14,07, sağlık yüzde 12,66 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11,84 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.