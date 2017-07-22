‘Hero’ tişörtü giyen sevgililere gözaltı

Antalya’nın Kepez İlçesi Ulusoy Caddesi’nde sabah saatlerinde seyreden 35 ZTJ 40 plakalı motosikletin üzerindeki biri kız iki gencin tişörtlerinde ‘kahraman’ anlamına gelen ‘Hero’ yazılı tişört olduğu yönünde polise ihbar geldi. Harekete geçen ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Mobese kameralarından izi sürülen motosikletin Akdeniz Üniversitesi Kampüsü’ne girdiğini belirleyen polis, alarma geçen ekipleri buraya yönlendirdi. Kampüs içinde el ele gezen ve üzerlerinde ‘Hero’ tişörtü bulunan iki sevgili, polis tarafından gözaltına alındı.







Manavgat İlçesi nüfusuna kayıtlı Çisem G.’nin Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu 2’nci sınıf öğrencisi, İzmir nüfusuna kayıtlı Esen E.’nin de mühendislik fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Sevgililerin kullandığı motosiklet de park halinde bulundu.







Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen ikiliden Esen E., “Tişörtü Antalya’daki bir alışveriş merkezinde bulunan mağazadan satın aldık. Yasak olduğu bilmiyorduk” dedi. Çisem G. de “Yasak olduğu bilmiyorduk” diye ifade verdi. Yapılan bilgi taramasında haklarında hiç bir kayıt bulunmayan sevgililer, ifade işlemleri sonrasında adliyeye sek edilecek.





TİŞÖRT PARANOYASI





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris'teki oteline baskına giden askerler hakkında Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde ‘Hero’ yazan tişörtle duruşmaya girmişti. Güçlü, tişörtü cezaevi yönetimini kendisine verdiğini söylemiş ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce, yaşanan tartışma üzerine mesaj içeren kıyafetleri toplatma kararı almıştı.





O olay sonrası Türkiye'nin bir çok yerinde 'hero' tişörtü giyen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Antalya'da da bir garson tutuklanmıştı. Tişörtleri üreten AKP'li firma da satışları durdurdu.