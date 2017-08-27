HERO paranoyasında bugün: THY Heroes markasını geri çekti

THY Nisan 2014’te, kendi markası olarak çıkarttığı İngilizce ‘kahramanlar’ anlamına gelen ‘Heroes’ adlı markayı iptal etti. Bu kapsamda ‘Heroes’ adlı bir çocuk dergisi ile denizaşırı uçuşlarda dağıtılmak üzere hazırlanan çocuk kitlerini geri çekti. Piyasada satılan aynı isimli çocuk maması da ürünleri de bundan nasibini aldı.





Hürriyet’in haberine göre, haziranda tutuklu bir askerin ‘Hero’ yazılı tişörtle duruşmaya gelmesinin ardından başlayan 'HERO' paranoyasında son gelişme THY'nin kendi markası Heroes marka çocuk ürünlerini rafa kaldırmasıyla devam ediyor.





THY KOMİK DURUMA DÜŞTÜ

AKP'ye yakın olarak bilinen DeFacto şirketi tarafından üretilen ‘Hero’ tişörtüne yönelik yurt çapında gözaltı işlemleri yapılırken, THY de isim benzerliği yaşanan uygulamasından vazgeçti.





