HERO paranoyasında bugün: THY Heroes markasını geri çekti

THY Nisan 2014’te, kendi markası olarak çıkarttığı İngilizce ‘kahramanlar’ anlamına gelen ‘Heroes’ adlı markayı iptal etti. Bu kapsamda ‘Heroes’ adlı bir çocuk dergisi ile denizaşırı uçuşlarda dağıtılmak üzere hazırlanan çocuk kitlerini geri çekti. Piyasada satılan aynı isimli çocuk maması da ürünleri de bundan nasibini aldı.
Hürriyet’in haberine göre, haziranda tutuklu bir askerin ‘Hero’ yazılı tişörtle duruşmaya gelmesinin ardından başlayan 'HERO' paranoyasında son gelişme THY'nin kendi markası Heroes marka çocuk ürünlerini rafa kaldırmasıyla devam ediyor.
THY KOMİK DURUMA DÜŞTÜ
AKP'ye yakın olarak bilinen DeFacto şirketi tarafından üretilen ‘Hero’ tişörtüne yönelik yurt çapında gözaltı işlemleri yapılırken, THY de isim benzerliği yaşanan uygulamasından vazgeçti.
Şirket, ‘Heroes’ adlı çocuk dergisinin dağıtımını durdurdu. İçerisinde terlik, walkman kulaklığı ve çorap bulunan çocuk kitinin ‘Heroes’ yazılı poşeti değiştirildi. Piyasadan satın alınan ‘Hero’ marka mamanın yerine yeni bir marka kondu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, markanın Nisan 2014’te kurum tarafından geliştirildiğini ancak altı ay önce değiştirilmesine karar verildiğini iddia etti. Üstün, “Altı aydır marka ile ilgili çalışma yapıyorduk. Değişim bugünlere denk geldi. ‘Hero’ meselesi çıkınca iş hızlandırıldı” iddiasında bulundu.
Uluslararası üne sahip THY'nin bu kararını 'biz zaten markayı değiştirecektik' olarak savunması dikkati çekti