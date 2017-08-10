'Hero' operasyonu cezaevine uzandı

‘HERO’ OPERASYONU CEZAEVİNE ULAŞTI, 5 GÖREVLİ AÇIĞA ALINDI





Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi baskın düzenleyen 1’i firari 37 askerin aralarında bulunduğu 44’ü tutuklu 47 kişinin yargılanmasına Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.





Sanıklardan Gökhan Güçlü’nün geçen duruşmaya üzerinde İngilizce’de ‘Kahraman’ anlamına gelen ‘Hero’ yazılı tişörtle gelmesiyle ilgili başlatılan araştırmada sanık astsubay Gökhan Güçlü ve bu tişörtü kendisine gönderen ablası Bahar Güçlü hakkında ‘Örgüt propagandası yapmak’ suçundan dava açıldı.





Bu olayla ilgili cezaevi ikinci müdürü, bir idari personel ile üç infaz koruma memuru, Adalet Bakanlığı’nın kararıyla açığa alındı.