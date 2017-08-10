Samanyolu Haber /Gündem / 'Hero' operasyonu cezaevine uzandı /10 Ağustos 2017 10:56

'Hero' operasyonu cezaevine uzandı

15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele giden ekipte yer alan assubay Gökhan Güçlü’nün ‘hero’ (kahraman) tişörtüyle mahkemeye gelmesiyle ilgili cezaevi ikinci müdürü, üç infaz koruma memuru ve bir idari personel Adalet Bakanlığı kararıyla açığa alındı. Tişörtü gönderen abla Bahar Güçlü’ye örgüt propagandası yapmak suçundan dava açıldı.

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Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi baskın düzenleyen 1’i firari 37 askerin aralarında bulunduğu 44’ü tutuklu 47 kişinin yargılanmasına Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Sanıklardan Gökhan Güçlü’nün geçen duruşmaya üzerinde İngilizce’de ‘Kahraman’ anlamına gelen ‘Hero’ yazılı tişörtle gelmesiyle ilgili başlatılan araştırmada sanık astsubay Gökhan Güçlü ve bu tişörtü kendisine gönderen ablası Bahar Güçlü hakkında ‘Örgüt propagandası yapmak’ suçundan dava açıldı.

Bu olayla ilgili cezaevi ikinci müdürü, bir idari personel ile üç infaz koruma memuru, Adalet Bakanlığı’nın kararıyla açığa alındı.
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