HERO avı devam ediyor, 3 kişi daha gözaltına alındı

Adana'da üzerinde 'Hero' yazılı tişört giyen yaşları 16 ile 20 arasında değişen 3 genç gözaltına alındı.
15 Temmuz tutuklusu Astsubay Gökhan Güçlü'nün duruşmaya üzerinde "Hero" yazılı tişört ile gelmesi gündemi sarsmıştı.
Bugün üzerinde Türkçe anlamı 'Kahraman' yazılı tişört giyen 16 yaşındaki G.B., 20 yaşındaki M.A. ve 17 yaşındaki S.E.G., devriye gezen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen gençler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Dün de motosiklete binen 2 sevgili aynı gerekçe ile gözaltına alınmıştı.