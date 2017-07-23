Samanyolu Haber /Gündem / HERO avı devam ediyor, 3 kişi daha gözaltına alındı /23 Temmuz 2017 13:16

HERO avı devam ediyor, 3 kişi daha gözaltına alındı

HERO yazılı tişört giyen 3 genç Adana'da gözaltına alındı. Tişörtleri üreten firma yetkilileri ile moda tasarımcılarının gözaltına alınması an meselesi...

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Adana'da üzerinde 'Hero' yazılı tişört giyen yaşları 16 ile 20 arasında değişen 3 genç gözaltına alındı.

15 Temmuz tutuklusu Astsubay Gökhan Güçlü'nün duruşmaya üzerinde "Hero" yazılı tişört ile gelmesi gündemi sarsmıştı.

Bugün üzerinde Türkçe anlamı 'Kahraman' yazılı tişört giyen 16 yaşındaki G.B., 20 yaşındaki M.A. ve 17 yaşındaki S.E.G., devriye gezen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen gençler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Dün de motosiklete binen 2 sevgili aynı gerekçe ile gözaltına alınmıştı.
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