Herkesin merak ettiği makine iki ay içinde piyasada

Yeni bir japon üretimi olan Laundroid artık sizi kıyafet katlama derdinden kuırtarıyor. Üstünüzü çıkartın, Laundroid'in içine yollayın, kusursuz katlanmış bir şekilde alın!

Günlük yaşantıda vaktinizi çalan bir probleminiz varsa, emin olun Japon bilim adamlarının buna bir robotu vardır!. Hayatımızın her alanına hızla yayılmaya başlayan akıllı eşyaların bir yenisi olan Laundroid, görüntü analizi ve görüntü işleme algoritmalarıyla kıyafetinizi tarıyor, katlanacak noktaları belirleyip sizi uzun bir uğraştan kurtarıyor. Annelerin yeni yardımcısı, bekar beylerin kahramanı olacak Laundroid 2008 yılında geliştirilmeye başlandı

Daiwa House, Panasonic ve Seven Dreamers firmalarının ortaklığıyla önümüzdeki sene ön satışa sunulacak olan kıyafet katlama makinesi bizlerle 2019 yılında resmi olarak buluşmuş olacak.

