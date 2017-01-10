Samanyolu Haber /Teknoloji / Herkesin merak ettiği makine iki ay içinde piyasada /10 Ocak 2017 19:19

Herkesin merak ettiği makine iki ay içinde piyasada

Birçok kişinin hayalindeki bir robot, 10 yıllık çalışma sonunda gerçek oldu.Japonya merkezli Seven Dreamers şirketi tarafından üretilen "Laundroid", Las Vegas'taki CES teknoloji fuarında tanıtıldı.

Giysi katlama makinesi iki ay içinde piyasada

Yeni bir japon üretimi olan Laundroid artık sizi kıyafet katlama derdinden kuırtarıyor. Üstünüzü çıkartın, Laundroid'in içine yollayın, kusursuz katlanmış bir şekilde alın!
Günlük yaşantıda vaktinizi çalan bir probleminiz varsa, emin olun Japon bilim adamlarının buna bir robotu vardır!. Hayatımızın her alanına hızla yayılmaya başlayan akıllı eşyaların bir yenisi olan Laundroid, görüntü analizi ve görüntü işleme algoritmalarıyla kıyafetinizi tarıyor, katlanacak noktaları belirleyip sizi uzun bir uğraştan kurtarıyor. Annelerin yeni yardımcısı, bekar beylerin kahramanı olacak Laundroid 2008 yılında geliştirilmeye başlandı 
Daiwa House, Panasonic ve Seven Dreamers firmalarının ortaklığıyla önümüzdeki sene ön satışa sunulacak olan kıyafet katlama makinesi bizlerle 2019 yılında resmi olarak buluşmuş olacak.
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