Samanyolu Haber /Gündem / Herkes hesabını buna göre yapsın.... Bakın AKP seçmeni nasıl düşünme tarzı var! /25 Mayıs 2018 11:52

Herkes hesabını buna göre yapsın.... Bakın AKP seçmeni nasıl düşünme tarzı var!

Ekonomideki kötü gidişat, döviz kurlarındaki artış, doların 5 lirayı bulması ve TL’nin değer kaybı için AKP seçmeni nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Ekonomideki kötü gidişat, döviz kurlarındaki artış, doların 5 lirayı bulması ve TL’nin değer kaybı sokaktaki vatandaşa soruldu. Sivas’ta yerel bir medya kanalının sokak röportajlarında vatandaşlara yönelttiği ‘dolar neden yükseliyor’ sorusuna verilen cevaplar ibretlik ve trajikomik sahneler ortaya çıkarttı. Birçok vatandaşın olayın vahametinden haberdar olmadığı görülürken, AKP’ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaşın ‘Ekonomi yükseliyor, dolardan ondan yükseliyor!” sözleri sosyal medyada ve youtube da izlenme rekorları kırıyor
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