"Her türlü ahlaki deformasyonu ve ilkesizliği mubah saymaktadır!"

23 Haziran İstanbul seçimlerinden sonra ortaya çıkan siyasi tablonun AKP'nin geleceğine dair önemli mesajlar verdiği ifade ediliyor.





23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarını AKP tarafından iyi okunmadığı takdirde AKP'nin büyük bir yıkım yaşayacağına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.





Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP'ye dair "Ve deniz bitti AK Parti için ahlaki değişim şart" başlıklı yazı kaleme aldı.





Yazısında AKP'nin değişime ve sorgulamaya ihtiyacı olduğunu belirten Ocaktan, "İstanbul seçimleri, AK Parti açısından ahlaki anlamda bir iç sorgulamanın ve değişimin şart olduğunu herkesin anlayabileceği bir lisanla ortaya koymuş bulunuyor. AK Parti’nin, sanki hiçbir şey olmamış gibi aynı retorik ve statik üzerinden problemleri görmezden gelme; 'Nasıl olsa bugünler de geçer ve yolumuza kaldığımız yerden devam ederiz' anlayışıyla yeni siyaset üretmesi mümkün değildir" dedi.





"DÖNEMİN RUHUNU OKUYAMAYAN STATÜKOCU BİR AKP VAR"!

AKP'nin statükocu bir noktaya geldiği için seçmen tarafından uyarıldığını belirten Ocaktan, "Unutulmamalıdır ki İstanbul’daki ağır yenilgi, sadece bir belediye kaybetme meselesi değildir, bu geçmişte değişimi, yenliği ve geleceği temsil eden bir partinin artık statükoyu temsil eder hale gelmesidir" şeklindeki değerlendirmeyi yaptı.





Ocaktan, yazısında AKP'nin dönemin ruhunu okuyamadığını ve sorunlara artık cevap veremez hale geldiğini ifade etti.





Ocaktan, yazısında AKP'nin yetersizliğine ilişkin şu ifadelere yer verdi:





"Hiç alınganlığa gerek yok, maalesef bu parti zamanın ruhunu doğru okuyamadığı için yeni gelişmelere ve sorunlara cevap veremez hale gelmiş, değişimden korkan geçmiş siyasi aktörlerin bir türlü kurtulamadığı “beka” meselesine teslim olmuştur.

Oysa AK Parti değişim dinamiğini ön planda tuttuğu dönemlerde hep toplumun rağbetine mazhar olduğu halde, bugün demokrasiyi “beka”ya feda eder hale gelmiştir."





"AKP İKTİDAR TRENİNDEN İNMEK İSTEMİYOR!"

AKP'nin 23 Haziran seçim stratejisini iktidardan inmemek üzerine inşa ettiğini belirten Ocaktan, AKP'nin ahlaki bozuluşa ilkesiz bir duruşa sürüklendiğini ifade etti.





Yazısında konuya dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulunan Ocaktan, şu ifadeleri kullandı:





"Son dönemde bütün stratejilerini neredeyse 'iktidar treni'nden inmeme üzerine bina eden AK Parti, maalesef kendisini değişmez ve değiştirilemez olarak görmekte, bu yüzden de her türlü ahlaki deformasyonu ve ilkesizliği mubah saymaktadır."

Ayrıca AKP'nin son yıllardaki siyasetinin, CHP'nin 1940'lı yıllardaki statükocu siyasetiyle benzerlik taşıdığını belirten Ocaktan, yazısında "Kabul etmesi hepimize zor gelse de, bugün ortaya çıkan AK Parti tablosu maalesef ülkeyi kutuplaştıran, ayrıştıran, muhalif olanı düşmanlaştıran bir görüntüye tekabül etmektedir. En dramatik olanı da bu görüntünün, toplumun zihninde AK Parti’nin giderek 1940’lar Türkiye’sindeki CHP ile benzerlikler taşır hale geldiği şeklinde bir algıya yol açmasıdır" şeklindeki ifadeleri kullandı.